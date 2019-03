NICOLETTA ROMANOFF, EX MOGLIE GIORGIO PASOTTI/ “E’ una madre attenta e presente”

Nicoletta Romanoff, ex moglie di Giorgio Pasotti, è stata protagonista dell’intervista rilasciata dall’ex marito a Silvia Toffanin a Verissimo. “Nicoletta è una madre attenta e presente” ha sottolineato Pasotti che con la bellissima modella ed attrice ha avuto una splendida bambina di nome Maria nata nel 2010. “Fortunatamente abbiamo un rapporto costruttivo” ha precisato l’attore che sul suo ruolo di genitore ha detto: “Chi è separato come me non può fare solo il padre, deve essere anche madre, deve restituire la dolcezza di una madre”.

Nicoletta Romanoff: 4 volte mamma

Intanto la scorsa estate Nicoletta Romanoff è diventata mamma per la quarta volta. Ad annunciare la nascita della piccola Anna è stata la stessa modella ed attrice con tanto di foto pubblicata sui social: “La più bella preghiera che sia mai stata scritta è composta da una sola parola: mamma. Oggi è nata Anna”. La piccola è nata dalla storia d’amore con Federico Alverà, allenatore di Rugby che da due anni a questa parte è legato sentimentalmente all’attrice. A festeggiare l’arrivo della piccola Anna la famiglia allargata di Nicoletta: i figli Francesco e Gabriele, nati dal matrimonio con Federico Scardamaglia e Maria di 9 anni nata dalla stori con Giorgio Pasotti. Oltre al ruolo di mamma a tempo pieno, Nicoletta trova anche il tempo di lavorare nel mondo del cinema. Recentemente, infatti, ha doppiato la voce del nuovo film di animazione “Ralph spacca Internet”, il sequel di Ralph Spaccatutto.

Nicoletta Romanoff: “La maternità è anche prendersi cura di un’amica, un padre, un compagno”

Un pò di tempo fa Nicoletta Romanoff si è raccontata al Corriere.it parlando del suo ruolo di madre: “essere una mamma giovane è qualcosa di non contemplato. Ho due maschi di 18 e 17 anni e una bimba di sette e non è mai successo che qualcuno dicesse “che bei figli!”. Quando erano piccoli e li portavo in giro per Roma, tutti mi dicevano “che bei fratellini che hai!”. Oggi, se esco con uno dei due miei colossi, mi chiedono se è il mio compagno”. L’attrice non nasconde come oggi sia difficile essere mamma e peraltro anche giovane: “per un figlio maschio, è già difficile accettare che la mamma sia anche una donna, ma lo è molto di più accettare che sia anche un’attrice e un’attrice giovane”. Sicuramente Nicoletta, oltre ad essere una madre, è anche una donna bellissima dal grande fascino, ma per i figli è sempre e solo la mamma: “quando sto con loro, non mi rendo conto della mia fisicità. Francesco e Gabriele sono grossi, massicci, fanno rugby, ma sono i miei figli. Mia nonna Sveva dice sempre: “Non ti posso vedere… Tu, la mia nipotina, che sgridi questi giganti con il dito alzato come una bambina!”.



