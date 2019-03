Non c’è due senza quattro/ Video, su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Non c’è due senza quattro è una commedia del 1984 che andrà in onda il 9 marzo su Rete 4, alle ore 21.30. Il film, diretto da Enzo Barboni, fa parte della celebre saga di Bud Spencer e Terence Hill: le scene d’azione sono magistralmente supportate dalla colonna sonora di Franco Micalizzi, compositore e direttore d’orchestra. Il regista, noto con lo pseudonimo di E.B. Clucher, deve la propria fama a una serie di capolavori che vedono protagonista la coppia Spencer/Hill: tra questi, Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità e Anche gli angeli mangiano fagioli. Oltre all’illustre duo, il film annovera nel proprio cast April Clough, che ha recitato in Happy Days e in T.J. Hooker, e Harold Bergman, a sua volta presente in diversi film di Clucher. La sceneggiatura e il soggetto sono di Marco Tullio Barboni, figlio del regista e suo erede.

Non c’è due senza quattro, la trama del film

Non c’è due senza quattro racconta le vicende di Elliot Vance e di Greg Wonder, rispettivamente stuntman e sassofonista, i quali sono assunti da un’agenzia che ricerca sosia di persone famose. I due vengono reclutati perché somigliano in maniera impressionante ad Antonio e Bastiano Coimbra, cugini miliardari minacciati da un gruppo di criminali. Elliot e Greg si ritrovano spesso a fare a pugni per difendere la propria vita, attirando in particolare l’attenzione del malvivente Tango. Egli cerca più volte di far cadere in trappola i falsi Antonio e Bastiano, ma la coppia riesce sempre ad avere la meglio nelle risse. Poiché Vance e Wonder non imitano lo stile di vita e l’atteggiamento dei cugini Coimbra, questi ultimi si preoccupano per la propria reputazione e decidono di annullare il contratto. I mercenari di Tango approfittano del momento per tentare la cattura di Antonio e Bastiano, ma Elliot e Greg li mettono al tappeto e salvano la situazione. Si susseguono scene comiche ed estremamente movimentate, così che lo spettatore non abbia mai un attimo di respiro.

