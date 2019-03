SOLITI IGNOTI, SPECIAL VIP/ Amadeus sfida la De Filippi con Banfi, D’Alessio (9 Marzo)

Amadeus continua ad essere il mattatore del sabato sera di Raiuno. In attesa della nuova edizione di Ballando con le stelle che partirà sabato 30 marzo, la direzione della rete ammiraglia della Rai ha deciso di puntare ancora su Amadeus che, dopo aver condotto la seconda edizione di Ora o mai più, vinta da Paolo Vallesi, farà compagnia ai telespettatori ancora per due sabati consecutivi. Oggi, sabato 9 marzo, infatti, Amadeus condurrà una puntata speciale de “I soliti Ignoti – Special Vip”. “Volevo ricordarvi che per sabato sera abbiamo preparato una puntata particolare, divertente insieme a tanti amici. Trascorrete il sabato sera insieme a noi”, ha annunciato il conduttore nell’appuntamento di giovedì con I soliti Ignoti. Ad affiancare Amadeus, questa sera, ci saranno così tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che regaleranno una serata spensierata ai telespettatori di Raiuno.

GLI OSPITI DE I SOLITI IGNOTI – SPECIAL VIP

Otto personaggi famosi, amatissimi dal pubblico, si metteranno in gioco animando la prima delle due puntate eccezionali de “I soliti ignoti – Special Vip”. A giocare con Amadeus, infatti, saranno otto vip che assumeranno le sembianze delle identità misteriose che il concorrente dovrà indovinare per portare a casa il premio che avrà messo da parte nel corso della serata. A giocare con Amadeus saranno gli attori Lino Banfi e Claudio Amendola, il comico Riccardo Rossi che torna dopo aver già partecipato in altre occasioni, l’attrice ed ex allieva di di Amici, Diana Del Bufalo, l’attrice Gabriella Pession, attualmente in onda su Raidue con “La porta rossa 2”, il presidente della Sampdoria e produttore cinematografico Massimo Ferrero e i cantanti Gigi D’Alessio e Paolo Vallesi, vincitore della seconda edizione di Ora O Mai Più, eletto tale solo una settimana fa.

LA SFIDA A MARIA DE FILIPPI

Dopo aver sfidato Maria De Filippi e C’è posta per te nelle precedenti settimane con le puntate di Ora o mai più 2019 riuscendo a restare a galla nonostante la sempre vittoria netta dello show del sabato sera di canale 5, Amadeus lancia nuovamente la sfida alla regina della televisione italiana con una puntata speciale della trasmissione con cui fa compagnia agli italiani, tutti i giorni, subito dopo il Tg1. Nella versione classica, I soliti ignoti restano uno dei programmi più visti vincendo spesso la sfida con Striscia la Notizia. Andrà così anche questa sera? Grazie all’aiuto degli amici vip che hanno accettato il suo invito, Amadeus e Raiuno riusciranno a portare a casa l’ardua impresa a cui sono chiamati?



