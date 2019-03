Televoto annullato all’Isola dei Famosi 2019/Per Jo Squillo o per il ritiro di Fogli?

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2019 dove, a pochi giorni dalla messa in onda della nuova puntata, la redazione ha annunciato che il televoto è stato annullato. Qualcosa di grave e di segreto oppure no? E’ qui che il dubbio si insinua nella mente delle malelingue e un po’ meno in quelle di coloro che pensano che sia tutto normale alla luce dell’uscita di scena di Jo Squillo. Proprio nei giorni scorsi la naufraga ha lasciato l’Isola dopo una serie di accertamenti medici che hanno riscontrato un lieve infortunio rimediato al piede. Sin da quel momento in molti hanno pensato che il televoto potesse essere annullato proprio per evitare un’altra eliminazione ad un passo dalla finalissima ma così non è stato ma adesso qualcosa potrebbe essere cambiato.

TELEVOTO ANNULLATO, COLPA DI RICCARDO FOGLI?

Proprio poco fa, la produzione ha annunciato che “un nuovo avvenimento in queste ultime ore apre nuovi scenari” e che proprio per via di questo il televoto è stato annullato. Nello stesso comunicato ufficiale si legge: “Un naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco, a poche ore dalla prossima puntata in diretta con Alessia Marcuzzi. Per questo motivo il televoto di questa settimana è stato annullato. A tutti coloro che hanno votato attraverso sms verrà accreditato l’importo dei voti inviati dal momento dell’apertura al momento della chiusura del televoto“. Adesso le teorie valide sono due e se da una parte c’è quella più battuta, e quasi naturale, dovuta all’addio di Jo Squillo, dall’altra c’è la possibilità che possa essere Riccardo Fogli ad aver abbandonato l’Isola dei Famosi. Lunedì scorso il cantante ha ricevuto il messaggio poco gentile di Fabrizio Corona in cui si parla del tradimento di Kerin Trentini, un tradimento che va avanti ormai da quasi 4 anni. Riccardo Fogli in un primo momento ha dato piena fiducia alla moglie ma se le cose fossero cambiate in queste ore e lui avesse deciso di lasciare il programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA