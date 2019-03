TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO INSIEME DOPO UOMINI E DONNE?/ “Sono impegnato”

Novità tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne durante una serata in occasione della Festa della Donna ha lasciato intendere che i tra due potrebbe esserci un riavvicinamento, ma andiamo per grado. La ex tronista di Uomini e Donne durante la puntata speciale di giovedì scorso ha finalmente potuto confrontarsi con Andrea che ha preferito non presentarsi al Castello. Un confronto che ha visto Teresa dare del falso ripetutamente all’ex concorrente di Temptation Island. Un momento che è stato molto apprezzato dal pubblico del dating show di Canale 5 che, sui social e non solo, si è schierato a favore di Teresa. In queste ore però alcune indiscrezioni trapelate da alcune fans dell’ex corteggiatore farebbero pensare a dei risvolti inaspettati.

Teresa e Andrea Dal Corso stanno insieme?

Dopo il no, Andrea Dal Corso ha cercato in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Teresa Langella. Nelle ultime ore l’ex corteggiatore è stato impegnato in una serata per la Festa della Donne e si è concesso al suo pubblico che naturalmente ha chiesto novità circa il rapporto con Teresa. L’ex tentatore di Temptation Island si è lasciato scappare una rivelazione davvero inaspettata: “Sono impegnato, sono stato oggi con lei”. Le sue parole troverebbero conferma anche in una foto scattata dal veneto a Napoli in compagnia di una fan. Andrea, infatti, era all’aeroporto Capodichino di Napoli in partenza per Milano dove si è svolta la serata. La notizia di un possibile riavvicinamento tra i due al momento non è stato né smentita né confermata dai diretti interessati. Possibile che Teresa Langella e Andrea Dal Corso abbiano davvero fatto pace? Chissà che i due non possano decidere di raccontare ulteriori dettagli durante la prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne.

Teresa e Andrea: il video

La (non) storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso continua ad incuriosire il pubblico di Uomini e Donne e non solo. Pochi giorni fa l’ex tronista aveva raccontato di essere stata raggiunta da Andrea Dal Corso interessato a convincerla a dargli una seconda chance. La bella napoletana però ha declinato la richiesta dell’ex corteggiatore per una serie di motivo. La Langella, infatti, ha pensato che l’obiettivo di Andrea fosse quello di ripulire la sua immagine, anche se nelle ultime ore una serie di dettagli non sono passati inosservati al pubblico. In particolare Andrea avrebbe cominciato a seguire Teresa su Instagram e le avrebbe fatto arrivare un pacco di biscotti Plasmon, che la tronista ha mostrato in un video. Dettagli che lasciano pensare che tra i due possa esserci stato davvero un riavvicinamento.



