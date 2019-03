Uomini e Donne / Gian Battista conosce Anna: Gianni Sperti furioso (Trono Over)

Al Trono Over di Uomini e Donne, da settimane va avanti una grande polemica che vede protagonista più di tutti Gian Battista Ronza. Nonostante lo “scandalo” scoppiato in studio dopo una segnalazione che lo ha visto protagonista assieme a Claire Turotti, e le tantissime accuse e polemiche sorte sulla coppia, entrambi hanno deciso di rimanere in studio. Il più arrabbiato di tutti è Gianni Sperti che proprio non riesce a capacitarsi di come Gian Battista continui a rimanere in studio dopo quanto accaduto. Nel corso dell’ultima registrazione del trono Over, come svela ilvicolodellenews, Gian Battista ha svelato di aver iniziato a conoscere e frequentare un’altra dama, Anna. Una rivelazione che lascia Gianni Sperti senza parole e fa iniziare in studio un nuovo scontro tra il cavaliere e l’opinionista di Uomini e Donne.

GIANNI SPERTI E GIAN BATTISTA: LO SCONTRO CONTINUA

Gian Battista ha accusato Gianni Sperti di aver montato il caso con l’aiuto di un conoscente, cosa che ha lasciato l’opinionista di Uomini e Donne inizialmente senza parole, poi furioso. Alle pagine del Magazine del programma, Sperti ha perciò voluto chiarire che: “La verità è che a Uomini e donne spesso gli ospiti, se fanno qualcosa di sbagliato, vengono segnalati e il fatto che io e Gian Battista non andassimo d’accordo è una mera coincidenza. – ammette l’opinionista, per poi aggiungere – Detto questo, per me la cosa più folle di tutta questa triste storia è il fatto che quei due abbiano ancora il coraggio di venire in trasmissione.” Uno scontro, quello tra Sperti e Gian Battista, che è comunque destinato a continuare anche nelle prossime puntate.

