Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Irene, nuovi progetti dopo il sì (Trono Classico)

C’è chi non credeva in loro e chi continua a non crederci, invece la storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo Uomini e Donne, procede molto bene. L’ex tronista ha ammesso di aver compreso proprio una volta finito tutti che Irene era la donna alla quale ha sempre pensato e che realmente voleva al suo fianco ed è per questo che oggi non vuole più separarsene. Tanti i progetti per la nuova coppia di Uomini e Donne, che spera di poter ora trovare il modo per stare sempre insieme e non doversi separare. Che nei progetti della coppia ci sia, quindi, la convivenza dopo sole poche settimane dalla fine del loro percorso nel programma di Canale 5? Luigi Mastroianni svela quali sono i loro progetti: “Trascorreremo altro tempo in Sicilia e Irene starà con me. Le sto facendo conoscere e vivere un po’ del mio lavoro.”

CONVIVENZA PER IRENE E LUIGI?

Ma non è tutto, per l’ex tronista di Uomini e Donne ammette anche che “Nel frattempo sto cercando una casa a Verona ma nei prossimi mesi sarò a Roma. Sfrutteremo questo tempo dove saremo a pochi km di distanza per capire come organizzarci”. Luigi Mastroianni è deciso a fare sul serio con Irene Capuano che, d’altronde, ammette “Vogliamo stare insieme a tutti i costi, piano piano troveremo le occasioni per fare tutte le presentazioni ufficiali anche con i nostri amici. – così conclude convinta – Non abbiamo paura di questi passi importanti: entrambi abbiamo voglia di una storia seria”. Irene e Luigi, insomma, stanno progettando il loro futuro insieme. Dopo 4 mesi di alti e molti bassi, vogliono godersi totalmente quella storia d’amore che sta nascendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA