VERISSIMO 2019/ Serena Grandi, Irama, Pasotti e Alessio Boni: anticipazioni e ospiti

Sabato 9 marzo, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma del sabato pomeriggio più amato dal pubblico italiano. Ogni settimana, Silvia Toffanin incontra i personaggi più amati del mondo della televisione, della musica e del cinema. Nella scorsa puntata, a raccontarsi a 360 gradi, sono stati gli attori Marco Giallini e Jasmine Trinca e i cantanti Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 e Giorgia che, per la prima volta nel salotto di Verissimo, ha ripercorso tutta a sua vita sia nei momenti belli che in quelli brutti. Una puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.306.000 spettatori totali, share del 19% mentre i Gigi di Valzer hanno portato a casa 2.386.000 spettatori, con uno share del 17.33%. Ancora una volta, poi, Verissimo è stato tra i programmi più seguiti anche sui social piazzandosi al secondo posto nei TT Italia.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 9 MARZO 2019

Grandi ospiti anche nella nuova puntata di Verissimo. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin sarà Irama che, dopo aver vinto la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha ottenuto un grande successo partecipando a Festival di Sanremo 2019 con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”. Per Irama sarà anche l’occasione per parlare della sua vita privata dopo l’annuncio della fine della sua storia con Giulia De Lellis. Un momento molto toccante, poi, si avrà con Serena Grandi che parlerà del tumore al seno che l’ha colpita pochi mesi fa e contro il quale sta combattendo con grande coraggio. Spazio, poi, ad Adua Del Vesco che racconterà il suo momento più difficile e a Debora Villa tra cadute e risalite. Infine, ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno anche due degli attori italiani più amati dal pubblico come Giorgio Pasotti e Alessio Boni.

ADUA DE VESCO E SERENA GRANDI: IL DOLORE DI DUE DONNE

Adua Del Vesco e Serena Grandi racconteranno a Silvia Toffanin il momento più difficile della loro vita. La giovane attrice, infatti, ha recentemente rivelato di aver sofferto di anoressia. “E’ partito tutto dalla mia smania di perfezione. Quando mi hanno fatto capire che avevo un problema era troppo tardi” – ha raccontato a Grand Hotel – “Ho iniziato a contare ogni caloria che mettevo nel piatto. Se all’inizio mangiavo 80 grammi di pasta, con il tempo sono arrivata a 40, poi a 20, fino a eliminarla del tutto. E lo stesso facevo con carne, pesce e verdure”, ha spiegato l’attrice che, per rinascere, è scappata da Roma per tornare in Sicilia dove ha ritrovato la serenità. Battaglia diversa è quella che sta combattendo Serena Grandi contro il tumore al seno. “Sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando – ha detto recentemente a microfoni de I Lunatici su Rai Radio2 – Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne all’ascolto, prevenzione, prevenzione, prevenzione”.



