AARON NIELSEN/ Video, scontro con Sarah Altobello per la finale (Isola dei Famosi)

Aaron Nielsen è uno dei finalisti de L’Isola dei famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5. Il figlio di Brigitte Nielsen è arrivato a sorpresa alla finale in onda lunedì 1 aprile 2019 e si candida tra i papabili naufraghi alla vittoria finale. Il suo comportamento, infatti, gli ha permesso di farsi conoscere conquistando puntata dopo puntata l’approvazione del pubblico. Aaron è tra i favoriti insieme alla showgirl barese Sarah Altobello. Durante la semifinale il figlio di Brigitte Nielsen si è emozionato nel rivedersi allo specchio dopo diverse settimane. Il modello, infatti, si riconosce appena: il suo fisico scolpito è quasi sparito e in volto è cresciuta una folta barba. “La cosa che mi sorprende però è la barba” precisa Aaron.

Aaron Nielsen al televoto con Sarah Altobello

Aaron Nielsen è al televoto con Sarah Altobello. Uno dei due naufraghi lunedì sera sarà costretto a lasciare la puntata perdendo così la possibilità di vincere la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Chi uscirà? Il pubblico è diviso: da un lato c’è l’esuberanza e la simpatia di Sarah Altobello e dall’altro la semplicità di Aaron Nielsen che in Honduras non è mai stato sopra le righe. Per i sondaggi Aaron è uno dei concorrenti preferiti di questa edizione con ben il 20% delle preferenze, quindi stando a questi dati il figlio di Brigitte potrebbe stappare l’ultimo biglietto d’accesso per la finale di lunedì 1 aprile 2019. Sarà davvero così? Sicuramente Aaron è molto forte, visto che durante la semifinale de L’Isola ha battuto al televoto Riccardo Fogli, che a detta di molti era il favorito alla vittoria del reality.

“L’isola non era assolutamente nei miei programmi”

Aaron Nielsen a L’Isola dei Famosi 2019 possibile vincitore? Il figlio di Brigitte Nielsen, nato dal matrimonio con Raoul Meyer, potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di questa quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Prima di partire per l’Honduras il modello ha dichiarato durante un’intervista al settimanale Novella2000: “Il reality non era assolutamente nei miei programmi poi quando mi hanno prospettato la possibilità di fare il provino, l’idea mi è piaciuta Credo di essere stato scelto perché sono giovane, pieno di energie, entusiasmo, soprattutto umile e onesto. Il mio pregio credo sia la sincerità, dico sempre ciò che penso senza filtri. Il difetto essere un po’ permaloso”. Aaron ha anche parlato del rapporto con mamma Brigitte: “Ci sentiamo spesso. I miei sono riusciti a trasmettere a noi figli il loro bagaglio di esperienze, sia nel bene che nel male. Sono pieno di ricordi positivi”.





