ALBA PARIETTI/ Video, dopo le liti: “Alvin? Lo apprezzo” (Isola dei Famosi)

Alba Parietti è pronta per la finale de L’Isola dei Famosi 2019 in onda lunedì 1 aprile 2019 su Canale 5. La quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è giunto all’epilogo finale con la proclamazione del vincitore finale. La conduttrice, che si è calata perfettamente nei panni di opinionista, non nasconde di avere le sue preferenze sul vincitore: “Ho le mie preferenze. Ad esempio Marina La Rosa non mi piaceva in partenza, poi l’ho rivalutata…Ha un’intelligenza acuta, è piena di self control ed è una donna dignitosa…”. La ex gatta morta della prima edizione del Grande Fratello è proprio una delle possibili candidate alla vittoria finale, chissà che la bella Alba non possa aver azzeccato la previsione!

Alba Parietti: “Isola 2019? Edizione travagliata”

Ospite del programma “I Lunatici” di Radio 2, Alba Parietti si è raccontata parlando anche dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Un’edizione difficile, non premiata particolarmente dal punto di vista degli ascolti e attaccata su più fronti per la polemica scoppiata dopo il video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli. La Parietti non si è tirata indietro nel commentare ed ammettere le difficoltà: “è un’edizione travagliata…Gli ascolti sono in linea con l’andazzo televisivo. Però vedo altri programmi con ascolti minori e si parla di successo…”. La showgirl ha poi commentato quanto detto durante la semifinale quando ha sbroccato in diretta: “Siccome noi le paghiamo tutte le cose, possiamo dire anche la nostra? O siamo qui solo per prenderci poi me**a in faccia dai telespettatori?”. Tutto è accaduto durante la prova dei naufraghi con la Parietti che ha risposto tono no all’inviato Alvin, ma bensì ad un’autrice che voleva zittirla. Ecco cosa ha detto sui social: ” Un piccolo appunto, nel momento in cui mi sono… diciamo seccata platealmente, sulla questione ‘prova da invalidare’ la mia frase colorita seccata, maleducata, per essere totalmente sincera con voi, non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi”.

“Alvin lo amo”

Alba Parietti non ci sta e sui social ha voluto spiegare quanto successo durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2019. Dopo il caso Fogli-Gate che ha letteralmente travolto Alessia Marcuzzi e gli opinionisti, Alba ha voluto mettere i cosiddetti puntini sulle “i” spiegando nel dettaglio cosa è realmente accaduto: “essendo io pagata voluta per fare l’opinionista, per rispetto al pubblico per etica mia, perché poi giustamente mi critica spesso e volentieri sulle scelte autorali e dinamiche, senza che io possa mettere il mio ‘becco’… ecco ieri l’ho messo e nonostante le parole non fossero da ‘signora della tv’ ma da scaricatore di porto”. La Parietti ha così smentito una volta e per tutte che il suo attacco fosse rivolto ad Alvin, anzi ha precisato a gran voce sui social: “io lo amo”.





