“Alessandro Cattelan lascia X Factor”/ Addio choc? Pesce d’Aprile! Ma attenti a…

Alessandro Cattelan lascia X Factor: nessun addio clamoroso dopo 8 anni, state tranquilli! Anche il talent show a voluto augurare buon pesce d’aprile a tutti i fan del programma in onda su Sky. «X Factor non sarà più lo stesso: quest’anno Alessandro Cattelan non sarà il nostro capitano. Grazie per queste edizioni meravigliose, ai casting di #XF13 sentiremo un sacco la tua mancanza», questo il post pubblicato sui social network dal talent show ma in pochi hanno creduto alla clamorosa separazione, ecco una carrellata di commenti: «E sarà trasmesso su Retecapri a quanto pare», «ah-ha che bel pesce d’aprile. Queste cose non si dicono neanche per scherzo», «Vi ricordo che il primo a condurre X Factor fu Francesco Facchinetti. E se tornasse lui?».

X FACTOR, IL PESCE D’APRILE SU CATTELAN E…

Uno scherzo a tutti i fan del talent show, ma X Factor deve fare i conti con problemi reali. Nelle ultime settimane infatti sono stati annunciati numerosi addii: da Manuel Agnelli a Fedez, passando per Mara Maionchi, una serie di defezioni che rischiano di costare caro a XF13. Negli ultimi tempi sono state lanciate numerose indiscrezioni sui prossimi giudici del programma musicale che ha visto trionfare Anastasio nell’ultima edizione ma regna l’incertezza: Emma Marrone, Salmo, Tommaso Paradiso ma non solo, diversi artisti sono stati accostati all’ambita poltrona di X Factor. Insomma, un bel pesce d’aprile e basta: almeno Alessandro Cattelan continuerà a far parte del fortunato show, vedremo chi sarà al suo fianco…

