ALESSIA MARCUZZI/ Video, Eva Henger: “fa di tutto per l’audience” (Isola dei Famosi)

Alessia Marcuzzi è pronta a salutare il pubblico de L’Isola dei Famosi 2019. Nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti e le mille polemiche legate al Fogli-Gate (e non solo), la conduttrice è riuscita ad uscire da quel polverone mediatico scoppiato alcune settimane fa dopo il videomessaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. Proprio in merito a questa delicatissima questione che ha fatto letteralmente aizzare il pubblico di Canale 5 e dei social contro la Marcuzzi, Maurizio Costanzo si è sentito in dovere di prendere le difese della conduttrice. Dalle pagine di Nuovo, il giornalista e conduttore televisivo ha dichiarato: “ Di fronte a chi ammette i propri errori c’è sempre da applaudire . E l’esempio di Alessia Marcuzzi dovrebbe insegnare qualcosa a chi, invece, spesso resta saldo nella convinzione che a sbagliare siano sempre gli altri”.

Maria De Filippi sul caso Fogli-Gate

Il caso Fogli-Gate è stato sicuramente uno dei momenti più eclatanti di questa quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Le scuse di Alessia Marcuzzi, arrivate in ritardo di una settimana rispetto all’evento, non hanno sortito un buon effetto da parte del pubblico di Canale 5 e dei social. Non tutti però la pensano così visto che Maurizio Costanzo parlando della conduttrice ha dichiarato: “è un buon esempio”. Anche Maria De Filippi dalle pagine di Repubblica ha voluto dire la sua in merito alla questione: “Se seguo l’Isola voglio vedere Robinson Crusoe o il conte di Montecristo, non mi interessano gli amorazzi. La gente non vuole gli insulti. Quando parlo di quello che vuole la gente mi riferisco all’identificazione tra chi sta a casa e chi sta in televisione”. La regina di Canale 5 ha anche precisato: “A casa nessuno s’identifica se dai del vecchio a Riccardo Fogli. Un attacco così non paga né in termini di immagine né di ascolto. Lo stesso principio per cui quando entra Pippo Baudo sono tutti in piedi, perché c’è il rispetto”.

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi

Non solo parole di stima e comprensione, ma anche nuovi attacchi contro Alessia Marcuzzi. Tra questi non possiamo non citare quello sferrato da Eva Henger dalle pagine del settimanale Nuovo Tv: “L’avevo detto io che non è come sembra. E’ disposta a tutto per l’audience”. La ex naufraga, che lo scorso anno ha fatto scoppiare il Canna-Gate sull’Isola dei Famosi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni al vetriolo verso la sorridente conduttrice di Canale 5: “Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con Francesco, il figlio di Roby Facchinetti. La Marcuzzi doveva rifiutarsi di trasmettere il video di Corona. Fogli si era già sentito male in settimana: con quell’attacco poteva rischiare l’infarto. Non vorranno mica farci credere che la Marcuzzi volesse fargli un piacere mostrandogli le offese di Corona?”. La Henger oltre a commentare il caso Fogli-Gate ha parlato anche dell’atteggiamento di Alessia definendola: “è solo una persona fredda, disposta a tutto per il successo. Con questo caso speravano di ricreare il clamore del canna gate: ormai l’Isola è diventato un programma scandalistico”.





