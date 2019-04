ALVIN/ Video “Favoritismi? Tutti conduttori dal divano di casa…” (Isola dei Famosi)

Tutto pronto per la finale de L’isola dei Famosi 2019 in onda lunedì 1 aprile su Canale 5. La quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la complicità di Alvin, inviato in Honduras. Per il conduttore radio-televisivo si è trattato di un ritorno a L’Isola ed anche per lui quest’anno non sono mancate le polemiche e gli attacchi da parte del pubblico. In particolare tantissimi fan del programma hanno parlato sui social di possibili favoritismi verso alcuni naufraghi concorrenti. Parole che hanno spinto in queste ore proprio Alvin a voler precisare chiaramente la sua posizione sui social. Il conduttore, infatti, tramite Instagram ha voluto chiarire la cosa: “Mi spiace che ci sia qualcuno che ha sempre da ridire, si favorisce questo e quell’altro. Ma la vita purtroppo è fatta così, ci sarà sempre qualche detrattore”.

Alvin: “molto complesso far girare una macchina come quella dell’Isola dei famosi”

In particolare il pubblico de L’Isola dei Famosi 2019 avrebbe “denunciato” un favoritismo verso Soleil Sorge, la leader incontrastata di questa edizione. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha registrato un vero e proprio record, vincendo quasi tutte le prove. Nonostante ciò però Soleil durante la semifinale è stata eliminata dal televoto ed è stata costretta ad uscire dal gioco. Intanto però sui social si parlava di un possibile aiutino da parte della produzione verso alcuni naufraghi, tra cui il nome di Soleil era uno dei più chiacchierati. Per questo motivo Alvin ha preso parola scrivendo: “Vi posso assicurare che non è esattamente così è molto complesso far girare una macchina grande come quella dell’Isola dei famosi. Una macchina molto complessa, credo la più complessa in Italia a livello televisivo. Quindi vi posso assicurare che di favorire alcuni naufraghi francamente non ci interessa. Anzi cerchiamo di rimanere ligi alle regole e ai regolamenti, con tutti i fattori in gioco e quindi possono cambiare spesso le carte in tavola”.

Alvin: “Tutti conduttori sul divano di casa”

Non solo parole, ma anche video. Alvin ha voluto zittire le chiacchiere del pubblico su possibili favoritismi da parte della produzione verso alcuni naufraghi con un lungo messaggio, ma anche con la pubblicazione di alcuni video delle prove. I video sono accompagnati poi da una frase chiara e diretta: “Si è sempre tutti allenatori davanti ad una partita di calcio e si è sempre tutti conduttori sul divano di casa”. Intanto per Alvin e per i finalisti de L’Isola 2019 è arrivato il momento di fare ritorno a casa, visto che tutti saranno a Cologno Monzese per la finale di lunedì 1 aprile. Chissà che durante la lunga diretta l’inviato non voglia tornare sull’argomento togliendosi così qualche sassolino dalla scarpa!





