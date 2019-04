AMICI SERALE 2019/ Foto, Mowgly: “ringrazio tutti, ho dimostrato chi sono davvero”

Il sogno di Mowgly, il ballerino che, durante la prima parte della scuola di Amici di Maria De Filippi si è scontrato con Alessandra Celentano, ha già detto addio al proprio sogno. L’avventura di Mowgly nel serale del talent show più famoso della televisione italiana, infatti, è finita al termine della prima puntata dopo aver perso la sfida contro la cantante Ludovica della squadra bianca. Nonostante la sua permanenza la serale sia durata davvero poco, Mowgly ringrazia tutti quelli che gli hanno dato la possibiità di vivere un sogno. “Non saprei da dove iniziare.. le emozioni sono state veramente tante inzio con ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine, dandomi forza con delle belle parole e tanti incoraggiamenti, vi ringrazio per non avermi mai abbandonato in questo percorso e spero di avervi lasciato qualcosa anche a voi nel mio piccolo” – ha scritto su Instagram. Il ballerino, poi, è passato ai ringraziamenti personali. Il primo pensiero è stato dedicato a Maria De Filippi: “per avermi dato la possibilità di far vedere a tutti chi sono veramente”. Ringraziamenti anche per i professori e Giuliano Peparini e un grazie particoare a Marcello Sacchetta che “é stato come un fratello all’interno della scuola, insegnandomi tanto, dandomi la possibilità di esprimermi al meglio”.

AMICI SERALE 2019: ALBERTO URSO FAVORITO?

La prima puntata del serale di Amici 2019 ha già scatenato diverse polemiche. In particolare, nel mirino del popolo del web è finito Vittorio Grigolo, direttore artistico della squadra blu il quale, a detta degli utenti di Twitter, pur avendo riservato parole positive a tutti i componenti della propria squadra, avrebbe favorito Alberto Urso con le sue scelte. Il giovane tenore è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale. Apprezzato dai professori e dal pubbico a casa, infatti, Alberto è considerato un vero talento, ma Grigolo, a detta di qualcuno, dovrebbe evitare di mostrare la propria preferenza. “Sto vedendo adesso la puntata e questo Grigolo mi ha già rotto. Gli interessa solo di Alberto e mi dispiace tantissimo per gli altri componenti della squadra Blu che verranno sempre messi da parte” – scrive qualcuno. E altri aggiungono: “La scelta di Grigolo come coach non mi convince. Scelta nettamente a favore di Alberto, ma sfavorevole per i Blu”; “Con Alberto nei Blu, credevate davvero che Vittorio Grigolo sarebbe stato coach dei Bianchi?”. Alberto, dunque, è davvero il favorito di Grigolo?

