Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Una foto conferma il ritorno di fiamma e non solo

E alla fine sembra proprio che la conferma che tutti cercavano e volevano è arrivata. Andrea Damante ha usato le sue ultime storie per annunciare il suo viaggio verso Milano e, poi, anche per rivelare ai suoi fan che non stava passando la serata da solo, anzi, di essere in ottima compagnia, ma di chi? E’ inutile dire che i fan vedono al suo fianco solo una persona ovvero Giulia De Lellis e che il loro possibile ritorno insieme non ha fatto altro che agitare tutti nelle scorse settimane, ma questa è davvero una conferma ufficiale? L’unica cosa che Andrea mostra nelle sue storie sono le gambe di una ragazza con addosso quelli che sembrano essere i suoi calzini di spugna. Non c’è bisogno di dire che la foto rimane comunque sexy e lascia intendere che i due non siano insieme per un piccolo incontro in cui parlare di qualcosa rimasto in sospeso, anzi.

DAL GOSSIP ALLA CONFERMA UFFICIALE?

Dall’altra c’è il silenzio di Giulia De Lellis (niente trucco o abiti da mostrare sui social ieri sera) se non fosse per una sorta di selfie in cui si intravede la felpa verde che porta addosso che i fan hanno già ricondotto proprio ad Andrea Damante. Questo confermerebbe che i due non solo siano tornati insieme ma che hanno passato la domenica pomeriggio, la sera e la notte insieme. In tempi non sospetti proprio il settimanale Chi li aveva mostrati uscire insieme dallo stesso albergo confermando il loro possibile ritorno di fiamma dopo la rottura della De Lellis con Irama, queste foto non fanno altro che far aumentare i rumors sperando proprio che i paparazzi ieri (o stamattina) siano riusciti ad immortalarli di nuovo insieme per la gioia dei fan.

