Benny ed Engy, storia chiusa?/ Uomini e donne, video: “Se avesse tatto potrebbe…”

Uomini e donne torna in onda con il trono over e dopo la prima parte dedicata a Gemma Galgani, sembra proprio che al centro dello studio siederà Beniamino alias Benny. Nei giorni scorsi il cavaliere non ha avuto molto fortuna in amore tanto da essere lasciato e di chiudere una serie di conoscenze che non sono andate a buon fine. La catena negativa sembrava essersi interrotta proprio con Engy ma la dama già nei giorni scorsi ha messo in chiaro che se non arriva l’amore sarà dura andare oltre visto che il suo cuore è un po’ di ghiaccio ormai da un po’. Alla fine le parole della dama hanno avuto conferma e non solo il suo cuore non si è sciolto ma sembra proprio che adesso la loro conoscenza sia arrivata al capolinea e la conferma arriva dal video anticipazioni della puntata di oggi che potete vedere cliccando qui.

LE PAROLE DI ENGY E L’ADDIO A BENNY

Benny ed Engy siederanno al centro dello studio di Uomini e donne e sarà allora che la dama prenderà la parola per mettere fine alla loro conoscenza: “Lui è una persona gentile, educata e corretta, non ha argomenti, non voglio una persona accomodante. Io voglio trovare amore e lui sicuramente con un po’ di tatto riuscirà a trovare la persona giusta”. Benny prenderà la cosa con il sorriso ma si capisce sicuramente che le sue intenzioni erano altre nei confronti della dama che in un primo momento aveva mandato via per poi recuperarla dopo aver ballato con lei. Ma cosa vorrà dire la dama parlando di tatto? Forse Benny è intenzionato ad un rapporto fisico più che all’amore? Sicuramente la spiegazione arriverà oggi con il loro confronto al centro dello studio di Uomini e donne.

