Carmen Di Pietro e Antonio Rivano a Pomeriggio 5/ Storia finita: “Era solo passione”

La storia d’amore tra Carmen Di Pietro e Antonio Rivano è arrivata al capolinea. È stata proprio l’ex gieffina, ospite a Pomeriggio Cinque, a raccontare il perchè della rottura: “Purtroppo ci siamo accorti che non era amore, ma solo passione e una volta esaurita quella non avevo più senso rimanere insieme”. La Di Pietro – che oggi torna ospite della d’Urso proprio assieme all’ex Antonio Rivano – ha raccontato che, nonostante la fine del rapporto, i due sono rimasti comunque in buon rapporti: “Abbiamo deciso insieme di lasciarci, ma siamo ancora amici”. Eppure la storia, viste anche le dichiarazioni della Di Pietro a giugno, sembrava potesse avere radici più solide. Al magazine Spy, Carmen Di Pietro aveva ammesso : “Sinceramente non è che sia rimasta colpita al primo incontro. Però mi è stato molto simpatico e ci siamo scambiati i numeri. Poi abbiamo iniziato a scambiarci i messaggini e da cosa è nata cosa”.

CARMEN DI PIETRO: “L’ETÀ NON È MAI STATA UN PROBLEMA”

Un pressing quindi che all’epoca conquistò la showgirl ed ex modella che spiegò anche come la differenza di età non ha mai rappresentato un problema per lei: “L’età non è mai stata un problema per me”. Propria la grande differenza di età fu, all’epoca, argomento di discussione per la scelta di Carmen Di Pietro di sposare Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai. Il matrimonio fece clamore per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33. L’evento fu ripreso da testate giornalistiche ed emittenti televisive di tutto il mondo. Tornando all’attualità resta la fine della relazione con Antonio Rivano, una storia breve che ha comunque lasciato bei ricordi ad entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA