Fidanzato di Luca Vismara, chi è?/ I suoi dubbi: “Un po’ mi spaventa…” (Isola 2019)

Luca Vismara è il finalista dell’Isola dei Famosi 2019 che più ha sorpreso il pubblico. Il motivo è presto detto: poco famoso ma molto interessante. Dichiaratamente gay, avrà per caso nel suo cuore un fidanzato? Di lui, anche in questo caso, si conoscono poche indiscrezioni della vita privata. Ieri pomeriggio però, la mamma Viviana Stucchi, ha preso parte alla nuova puntata di Domenica Live per sostenere il figlio che questa sera si giocherà la finalissima. E se non sappiamo se nel cuore dell’ex voce di Amici si nasconde un fidanzato segreto, abbiamo scoperto che la mamma è colei che ha cantato allo Zecchino D’Oro, il famoso brano “Il pulcino ballerino”, nel lontano 1964 quando aveva appena 7 anni. Anche Paolo Brosio, nel corso della sua ospitata, ha parlato bene di Vismara, sperando di rivederlo presto per un chiarimento definitivo: “Quando cantava, sotto le stelle, era bravo. A lui ho voluto tanto bene. Abbiamo discusso. Non vedo l’ora di vederlo”. E se Brosio muore dalla voglia di stringerlo per un abbraccio, chissà se c’è qualcun altro che lo sta aspettando…

Fidanzato di Luca Vismara, chi è?

“Luca ci ha messo sempre la faccia a dispetto di tutti. Chi ce la mette, vince sempre. Sul podio lo voglio”, ha continuato la sua mamma ospite di Barbara d’Urso nel corso di Domenica Live. La signora però, non ha fatto accenno alcuno a qualche fidanzato del suo figliolo tutto riccioli. Vismara in questi giorni, si è lasciato andare anche a confessioni nel corso degli ultimi daytime: “È come se tornassi veramente bambino e dovessi imparare di nuovo a farmi da mangiare, a mettersi dei vestiti… Non ho paura dal punto di vista lavorativo, assolutamente no. È l’inserimento nella società. È come ricominciare da zero, mi sento un foglio bianco da dover ricominciare a scrivere. Questo racconto siccome non so come sarà un po’ mi spaventa”, ha confidato il cantante parlando con Marco Maddaloni. Spaventato del ritorno a casa da single, oppure ha paura che qualcosa nella vita della sua potenziale dolce metà possa essere cambiato? Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Luca in realtà, attualmente sia single.

