Francesca La Selva, chi è?/ Fidanzata di Aaron Nielsen: gelosa e riservata quanto lui

Aaron Nielsen è uno dei finalisti della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Questa sera, si giocherà tutta la gara, avendo immediatamente i risultati della sfida definitiva che l’ha visto protagonista, per l’intera settimana, al fianco di Sarah Altobello. Chi avrà la meglio tra i due naufraghi e chi si aggiudicherà invece, la quinta posizione? Con molta probabilità però, in studio ad attendere il biondissimo figlio di Brigitte, ci potrebbe essere la sua fidanzata Francesca La Selva. Ma chi è la giovane? Attualmente il suo profilo Instagram è privato, sintomo di riservatezza e discrezione. Del resto, anche il suo fidanzato è della stessa opinione, giocando con un profilo basso che comunque l’ha portato lontano, verso grandi risultati (qualcuno dice anche che potrebbe vincere l’intero reality show). Il ragazzo, deve grande parte della sua notorietà alla madre, la giunonica Brigitte Nielsen che proprio di recente, è stata tra le protagoniste di un acceso uno contro tutti durante la prima puntata di Live – Non è la d’Urso. Proprio in quella occasione, ha parlato anche del figlio, tessendone le lodi.

Francesca La Selva, chi è la fidanzata di Aaron Nielsen?

Aaron Nielsen è fidanzato con la bella Francesca La Selva, ormai anche da parecchio tempo. La giovane ha la passione per lo skateboard ed ama i cani. Tra le altre cose ama moltissimo viaggiare e conoscere posti nuovi, una passione la sua, che condivide proprio con il suo fidanzato. I due hanno vissuto insieme per qualche periodo a Barcellona prima di tornare entrambi a Milano, città dove stanno cercando il loro nido d’amore per creare prossima progettualità. La sua dolce metà sarà presente in studio per accoglierlo come si deve stringendolo in un fortissimo abbraccio? Lo speriamo per lui. Ed infatti, per merito della sua discrezione, di lei non si conoscono altri dettagli utili e le informazioni emerse sono davvero poche. Nel frattempo il suo fidanzato, in qualche occasione durante la sua esperienza con L’Isola dei Famosi 2019, ha avuto modo di parlare di lei descrivendola come una persona molto gelosa, nonostante il loro rapporto d’amore sia comunque bellissimo.

