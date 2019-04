Gemma Galgani/ Uomini e Donne: piange per Stefano e Tina Cipollari…

Gemma Galgani torna ad essere protagonista del trono over di Uomini e Donne. La dama storica della trasmissione di Maria De Filippi continua a non trovare pace dal punto di vista sentimentale. Romantica e sognatrice, innamorata dell’amore, Gemma non ha ancora trovato l’uomo giusto. Da quando è finita la sua storia con Giorgio Manetti ha provato in tutti i modi ad andare avanti senza, tuttavia, trovare un cavaliere che sia riuscito a conquistarla definitivamente. Chiusa la frequentazione con Rocco Fredella, Gemma pensava di aver trovato in Stefano un nuovo pretendente, ma nella puntata odierna del trono over, la dama piangerà proprio per il cavaiere. Di rosa vestita, con un look totalmente nuovo e molto primaverile che scatenerà i commenti di Tina Cipollari, Gemma Galgani mostrerà tutta la sua felicità non conoscendo la decisione di Stefano.

GEMMA GALGANI PIANGE PER STEFANO

Dopo essere uscita a cena con Stefano, dopo aver organizzato personalmente tutto e aver trascorso una piacevole serata con lui, Gemma Galgani si mostrerà felice della nuova frequentazione. A distruggere i suoi sogni, però, sarà proprio Stefano che, in studio, annuncerà di non vedere nella dama una compagna per la vita. Molto più giovane della Gagani, infatti, Stefano spiegherà di essere uscito a cena con lei solo per educazione, ma di non aver mai pensato ad una storia. Parole che, per la dama, saranno come lame nel cuore. Gemma, infatti, non nasconderà la propria delusione ricevendo, però, la solidarietà dello studio, anche da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno il cavaliere di aver preso in giro Gemma. La dama, tuttavia, riceverà anche delle critiche da chi la accuserà di aver creduto, ancora una volta, che un uomo molto più giovane di lei fosse realmente interessato ad avere una storia.

