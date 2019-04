Geri Halliwell vs Mel B/ “Non abbiamo mai fatto sesso”: l’ex Spice Girls delusa e…

Guerra tra Geri Halliwell e Mel B dopo che quest’ultima, come riporta il Sun, avrebbe raccontato di aver fatto sesso con la rossa del gruppo. Delusa e ferita dae paroe di Melania Brown, questo il vero nome di Mel B, Geri Halliwell avrebbe smentito tutto. In un comunicato inviato a Mail Online, infatti, si legge: “Geri ama le Spice Girls ma vuole che i fan sappiano che quello che è stato recentemente dichiarato semplicemente non è vero ed è stato molto doloroso per la sua famiglia“. Dopo aver aspettato qualche giorno, la Halliwell si è detta preoccupata soprattutto per gli effetti che tali dichiarazioni potrebbero avere sui figli, Bluebell (12 anni) e Monty (2 anni). “E’ amareggiata di leggere di nuovo questi rumors, specialmente nel giorno della Festa della Mamma (nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima ndr.). Detto questo, Geri non vede l’ora di vedere le ragazze e i fan in tour, divertirsi con tutti e creare nuovi ricordi”, si legge ancora nel comunicato.

GERI HALLIWELL E MEL B: LE RIVELAZIONI DI UNA FONTE

Nonostante la smentita di Geri Halliwell, però, i rumors sul rapporto tra la rossa delle Spice Girls e Mel B continuano. Alcune fonti che preferiscono restare nell’anonimato, infatti, al Mail hanno dichiarato che nel 1994 tra le due fu “passione al primo sguardo. Erano i primi tempi delle Spice Girls e la loro relazione durò più di una notte, uscirono insieme per almeno un anno”. Da parte sua, Mel B, a Piers Morgan’s Life Stories, ha ammesso: “Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto. È successo solo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto. Comunque – ha aggiunto – in mia difesa, Geri ha delle splendide tette” .

© RIPRODUZIONE RISERVATA