Giacomo Battaglia è morto/ Colpito da ictus, fu volto del Bagaglino con Miseferi

Giacomo Battaglia, l’attore che faceva coppia con il collega Gigi Miseferi e per oltre 30 anni protagonisti del celebre due comico, è morto all’età di 54 anni. Da oltre otto mesi, come aveva ricordato il suo compagno di palcoscenico, Luigi Miseferi, Giacomo dormiva in un sonno profondo dopo essere stato colto da un ictus lo scorso giugno. L’attore, infatti, non aveva più ripreso conoscenza anche se in tanti, dagli amici ai colleghi, passando per i suoi fan, speravano di poterlo rivedere nuovamente nel celebre duo protagonista anche al Bagaglino. Erano gli inizi degli anni Novanta quando a Stasera mi butto di Pingitore, i due attori iniziarono la loro avventura che li portò poi al grande successo grazie al Bagaglino, fino alle numerose altre partecipazioni a svariati show televisivi, andate avanti fino al 2009. Le molteplici esperienze seguite negli anni sia in tv che in teatro resero la coppia comica formata da Giacomo Battaglia e da Luigi “Gigi” Miseferi una delle più note dello spettacolo italiano. Tante le imitazioni che accompagnarono la carriera di Battaglia, tra cui quella fortunatissima di Bruno Vespa. Nato a Reggio Calabria, si definiva un grande tifoso della squadra della Reggina.

GIACOMO BATTAGLIA È MORTO: LE PAROLE TOCCANTI DI MISEFERI

Solo nei mesi scorsi, dopo un lungo silenzio, l’attore Luigi Miseferi aveva dedicato parole molto toccanti all’amico Giacomo Battaglia, durante un suo intervento alla trasmissione di Marco Liorni, Italia Sì. Il comico, trattenendo a fatica le lacrime, aveva parlato di quell’amico, prima ancora che collega, con il quale aveva condiviso per un trentennio numerosi palcoscenici. Negli ultimi anni i due decisero anche di intraprendere carriere separate, pur rimanendo un duo, scatenando la consueta domanda: “l’altro dov’è?”. “Negli ultimi mesi è diventata una domanda frequente e mi fa molto male rispondere”, aveva detto Miseferi parlando di Battaglia. “Purtroppo a gennaio dello scorso anno gli era stata diagnosticata una terribile malattia per la quale è stato operato. Si è sottoposto a cicli di terapia, eppure come un leone ha continuato la tournée con me e Pippo Franco. A giugno, al termine di uno spettacolo dove fu perfetto, a distanza di qualche ora è stato colpito da un ictus. Da quel momento Giacomo dorme un sonno profondo dal quale non è stato possibile svegliarlo”, aveva aggiunto con immenso dolore. Oggi, a pochi mesi da quelle parole drammatiche, il triste annuncio della sua morte.

