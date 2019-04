GIANLUCA MASTELLI E LUCIA BRAMIERI A POMERIGGIO 5/ Lite con Ross Bolero: “Vaffanc*lo”

Scoppia il caos nello studio di Pomeriggio 5 quando Barbara d’Urso apre il collegamento con una donna che vuole fare una segnalazione su Gianluca Mastelli. Si tratta di Ross Bolero, donna che Gianluca conosce da alcuni anni e che, a suo dire, ci avrebbe provato molte volte. “Lo conosco da 4 anni e mezzo, l’ho conosciuto in un locale. Mi hai contattato a settembre di nuovo e lo hai fatto fino alla fine di gennaio. Io non ti rispondevo anche perché ho deciso di ritirarmi un po’ dalle scene. Mi diceva che glie ero rimasta nel cuore, che aveva voglia di rivedermi…” Poi aggiunge: “Lucia ti posso assicurare che un uomo come lui ti può distruggere. Tu Gianluca hai tante donne con cui messaggi.” La parole “distruggere” scatena la reazione di Lucia Bramieri che attacca la donna, ancor più quando la donna aggiunge: “Il senso del mio intervento è questo: una donna si può ammalare per questo.” (Agg. di Anna Montesano)

LUCIA E GIANLUCA TORNANO A POMERIGGIO 5

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli. Barbara d’Urso si sta occupando da qualche settimane della coppia ma soprattutto dei presunti tradimenti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne ai danni dell’ex gieffina. Molte sono le segnalazioni arrivate all’email della d’Urso in questi giorni che proverebbero tali tradimenti ma la Bramieri ha finora ritenuto queste solo semplici segnalazioni senza alcun fondamento. “Ho ricevuto anche io dei messaggi. Qualche signora mi diceva che Gianluca la stava frequentando addirittura la scorsa settimana, cosa impossibile perché ha subito un intervento ad un occhio, quindi è a casa malato. – ha dichiarato la Barmieri a Pomeriggio 5, per poi tagliare corto – Gianluca ha avuto sicuramente una vita da single movimentata, sono io la prima a riconoscerò, però con me si è comportato bene fino ad oggi.”

NUOVE SEGNALAZIONI SU GIANLUCA MASTELLI?

Eppure i messaggi contro Gianluca Mastelli a Pomeriggio 5 continuano ad arrivare. Tra questi, Barbara d’Urso ha voluto leggere quello di tale spettatrice: “Cara Barbara, ti scrivo perché ci sono tante altre cose gravi da sapere, tutte documentate da messaggi audio e video che riguardano altre persone tra le quali ***, la sua ex, che doveva sposare il 15 settembre. – e ancora – Sono anni che Gianluca per fare carriera in tv ha fatto di tutto e di più, raccontando un sacco di bugie. Sono amica di una persona a cui questo “uomo” ha fatto la corte invano, nella settimana precedente alla sua uscita pubblica con Lucia.” Nel promo della nuova puntata di Pomeriggio 5, la d’Urso ha annunciato che in studio ci saranno non solo Lucia e Gianluca ma anche una terza persona. Che sia proprio una di queste donne?



