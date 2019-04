Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini?/ Foto, pancino sospetto e…

Giorgia Palmas è già pronta a mettere su famiglia con Filippo Magnini? Sembra proprio di sì e non solo per le sue recenti dichiarazioni ma anche per quello che ieri è venuto a galla durante il “red carpet” di un’importante festa a cui la coppia è stata invitata. I due hanno partecipato alla festa di Alessandro Martorana proprio nelle scorse ore e non sono mancate non solo le foto ma anche le loro dirette in cui, però, non si è mai visto il pancino sospetto della Palmas. Rimane il fatto che proprio nelle foto scattate alla coppia prima di arrivare alla festa non solo si è visto un pancino sospetto fare capolino dal vestito della showgirl sarda ma anche i tentativi di lei di usare le braccia per nascondere un po’ quello che era evidente. In molti hanno già gridato al gossip e al fatto che i due abbiano messo in pratica quello che più volte hanno detto a parole ovvero la loro voglia di allargare la famiglia.

I DUE PRONTI A METTERE SU FAMIGLIA?

Da un po’ di tempo Giorgia Palmas è al centro del gossip per via della sua presunta, seconda, gravidanza, ma fino a questo momento lei e Filippo Magnini non hanno mai confermato ufficialmente. I due fanno coppia fissa ormai da un anno e sono davvero inseparabili e innamorati. Lei sembra aver trovato serenità dopo la fine della sua relazione con Brumotti mentre l’ex nuotatore si è rimesso in vasca dopo la turbolenta relazione con la Pellegrini. Che sia già arrivato il momento per i due di mettere su famiglia? Più volte proprio l’ex nuotatore ha parlato della sua voglia di sposarsi e di avere un figlio, la stessa voglia che sembra sia alla base della fine della sua relazione con la sua collega in passato, finalmente avrà quello che vuole? Clicca qui per vedere le foto del pancino sospetto.

