I fratelli di Aaron Nielsen/ Killian: “Aiutiamo mio fratello a vincere l’Isola”

Saranno i fratelli di Aaron Nielsen, figli di Brigitte Nielsen, ad attendere questa sera il suo ritorno dall’Honduras? In attesa di scoprirlo, tutti gli occhi sono puntati sulla serata finale dell’Isola dei Famosi, che potrebbe decretare proprio la vittoria di Aaron. Diverse volte, infatti, uno dei suoi fratelli, Killian, ha evidenziato le caratteristiche che rendono il naufrago meritevole della vittoria, e a quanto pare non ha tutti i torti, dal momento che sono in molti, sui social e non solo, a fare il tifo per quel ragazzo che ha dimostrato di riuscire a fare gruppo, senza mai cadere nella trappola delle polemiche. Ma chi sono Killian, Raoul Ayrton Meyer JR, Julian, Aaron e Frida, i figli di Brigitte Nielsen che questa sera potrebbero raggiungere lo studio di Alessia Marcuzzi per fare una sorpresa al loro amato fratello?

L’appello sui social

Nelle ultime ore, a esporsi è stato soprattutto il giovanissimo Killian, che sui social ha esortato i suoi numerosissimi fan a votare affinché suo fratello possa arrivare in finale. Aaron Nielsen, lo ricordiamo, è infatti attualmente in nomination con un’altra amatissima concorrente di questa edizione, Sarah Altobello, e il confronto, visti i precedenti della naufraga pugliese, potrebbe essergli fatale. Per questo motivo, Killian ha di recente rotto il silenzio e su Instagram ha chiesto a tutti i suoi followers di fare in modo che suo fratello possa superare questo primo, importantissimo ostacolo: “Ragazzi, aiutiamo il ragazzo più bello del mondo a vincere l’Isola dei famosi”, si legge infatti tra le sue Storie più recenti. Gli internauti ascolteranno il suo appello?

Killian Nielsen: “Il vostro aiuto è fondamentale”

Ma quello rivolto ai follower non è stato l’unico appello che Killian ha lasciato sui social a sostegno di suo fratello Aaron Nielsen. Ecco il lungo post che ha condiviso sul web nella giornata di ieri per esortare, chi ancora non lo avesse fatto, a votare a favore di Aaron. “Ragazzi, aiutiamo Aaron a vincere”, si legge in un post condiviso ieri su Instagram Story. “Domani c’è la finale dell’Isola dei Famosi”, ha ricordato il figlio di Brigitte Nielsen – Il vostro aiuto è fondamentale”. Per assicurarsi che le sue parole arrivassero dritte al punto, Killian ha inoltre elencato i numerosi modi in cui poter votare suo fratello, con la speranza che possa avere la meglio e lasciarsi alle spalle l’accesissima nomination contro Sarah Altobello. Tutto tace, almeno per il momento, sui profili social degli altri figli di Brigitte Nielsen, ma non è esclusa la loro presenza nel salotto di Alessia Marcuzzi.



