Il Commissario Montalbano/ La giostra degli scambi su Rai 1 (oggi, 1 aprile 2019)

Stasera, 1° aprile a partire dalle ore 21.25, Rai 1 focalizzerà la propria prima serata su uno dei titoli di maggiore successo della lunga saga de Il Commissario Montalbano, La giostra degli scambi. Si tratta de La giostra degli scambi, la cui prima apparizione televisiva risale al 12 febbraio 2018. Anche questo titolo è tratto da uno dei numerosi romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che si è occupato dunque del soggetto insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. La regia è stata affidata, come sempre per i film dedicati al Commissario, ad Alberto Sironi, noto anche per le fiction Quattro delitti, L’avvocato Guerrieri, Salvo D’Acquisto e Pinocchio. L’ovvio protagonista è l’attore Luca Zingaretti nei panni di Montalbano, che ha preso parte agli altri titoli Prima dammi un bacio, I giorni dell’abbandono, Mio fratello è figlio unico, Immaturi – Il viaggio e Perlasca – Un eroe italiano. È affiancato da Cesare Bocci, apprezzato in numerose fiction tra le quali Elisa di Rivombrosa, L’ispettore Coliandro, Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Provaci ancora prof 4 e L’isola di Pietro. Presente anche l’attrice Sonia Bergamasco, vincitrice di un Nastro d’Argento per La meglio gioventù di un Ciak d’Oro per Quo vado? Il cast è completato da Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco e Daniela Giordano.

Il Commissario Montalbano, La giostra degli scambi su Rai 1: la trama

La giostra degli scambi, episodio de Il Commissario Montalbano, si basa sulla risoluzione di due casi alquanto complicati, che vedono come ovvio protagonista Salvo Montalbano. Prima di tutto, il commissario deve avere a che fare con l’improvvisa sparizione di un commerciante. Quest’ultimo si sarebbe rifiutato di pagare il pizzo alla criminalità organizzata e sarebbe, dunque, vittima della mafia. Al tempo stesso, il proprietario di un negozio di antiquariato Marcello Di Carlo è a sua volta scomparso in seguito ad un incendio di natura dolosa. Montalbano vuole fare luce su entrambi i casi, che appaiono fin da subito molto intrisi di mistero. Nel frattempo, un uomo sequestra numerose ragazze e le lascia in campagna senza neanche sfiorarle. Salvo si rende conto che i rapimenti sono strettamente e sorprendentemente collegati alle scomparse. Incontra Daniela, una delle ultime donne con le quali è stato il commerciante, anche se scopre la sua identità solo in un secondo momento. L’assassino conduce il commissario verso una strada errata, ma alla fine Montalbano, come sempre, riesce a venire a capo alla questione.

