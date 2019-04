Isola dei Famosi 2019, la finale/ Diretta e vincitore: ultime strategie per Marina

L’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 è giunta al termine. Oggi, lunedì 1° aprile, in diretta su canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la finalissima del reality show. Sarà una puntata ricca di sfide e colpi di scena che porteranno all’elezione del vincitore. Accanto alla Marcuzzi ci saranno, come sempre, le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Esuanio. Come di consueto, non mancherà l’ironia della Gialappa’s Band. La finale dell’Isola dei Famosi 2019 vedrà i concorrenti che si contenderanno la vittoria già a Milano. Prima di dedicarsi ai finalisti, Alessia Marcuzzi darà spazio ai concorrenti che non sono riusciti a vivere l’utima settimana in Honduras. Nello studio di Milano arriveranno così Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni che, attraverso filmati toccanti, racconteranno le emozioni vissute sull’Isola. L’attore, in particolare, avrà modo di chiarirsi con Alda D’Eusanio, dopo il durissimo scontro che hanno avuto la scorsa settimana.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: SCONTRO AL TELEVOTO TRA SARAH ALTOBELLO E AARON NIELSEN

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2019, sicuri di contendersi la vittoria, sono Marina La Rosa, Marco Maddaloni e Luca Vismara a cui si aggiungerà uno tra Sarah Altobello e Aaron Nielsen. A decretare il nome del quarto finalista sarà il pubblico che, per tutta la settimana, ha espresso la propria preferenza attraverso il televoto. Si arriverà, così, alla vera e propria finale. I quattro finalisti, infatti, si sfideranno in una serie di sfide che porteranno all’elezione del vincitore. A decretarlo, naturalmente, sarà sempre il pubblico. Nel corso della serata, infatti, il televoto sarà aperto più volte per arrivare ad individuare il nome del vincitore assoluto del reality show di canale 5 che, quest’anno più che mai, ha fatto fatica a portare a casa ascolti in linea con le aspettative della rete anche a causa delle polemiche nate per la storia del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli.

ULTIME STRATEGIE PER MARINA LA ROSA

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019? Tutti i finalisti puntano alla vittoria. Anche nel corso della settimana, i concorrenti non hanno rinunciato alla propria strategia. Marina La Rosa, in particolare, ha espresso i propri dubbi su Sarah. “Canta e balla però quando la telecamera è spostata, quando non è un pochino su di lei, io la vedo un pochino depressa”, ha detto Marina a Marco Maddaloni aggiungendo che le sarebbe piaciuto conoscere la persona e non solo il personaggio. Dichiarazioni che hanno fatto torcere il naso al popolo del web, sicuro che quella di Marina sia una strategia per mettere in cattiva luce Sarah per la sfida con Aaron, giudicato da Marina meno forte da battere a televoto, almeno sulla carta, rispetto alla pugliese.



