Ivano, papà di Luca Vismara/ Chi è? Sorpresa per il finalista… (Isola dei Famosi)

Per molti telespettatori dell’Isola dei Famosi 2019, Luca Vismara merita la vittoria. Tra questi c’è di certo il suo papà, Ivano, che oggi siede tra gli ospiti in studio e si tiene pronto a riabbracciare suo figlio. Potrebbe infatti arrivare un momento molto commovente questa sera, visto che Luca ha avuto modo, in queste settimane in Honduras, di parlare con sua madre e con sua nonna ma non con suo padre. Non ha sue notizie da un po’ ed è proprio per questo che la sua presenza in studio potrebbe essere per Luca una grande sorpresa e una fortissima emozione. Ivano Vismara si prepara a riabbracciare suo figlio e chissà che il tutto non avvenga in modo speciale.

LUCA VISMARA RIABBRACCIA SUO PADRE IVANO IN STUDIO?

D’altronde Alessia Marcuzzi, all’inizio di questa finale dell’Isola dei Famosi 2019, ha annunciato che per ognuno dei finalisti ci sarà una bellissima sorpresa. In attesa di scoprire cosa accadrà tra Luca Vismara e suo padre Ivano, ricordiamo che il cantante potrebbe conquistare anche la vittoria. Luca è infatti tra i preferiti dal pubblico a casa e potrebbe questa sera abbattere ogni pronostico, salendo sullo scalino più alto della classifica dell’Isola dei Famosi 2019. Staremo a vedere cosa ci riserverà questa emozionante serata.

