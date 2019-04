KASPAR CAPPARONI/ Video, scontro finale con Alda D’Eusanio? (Isola dei Famosi)

Kaspar Capparoni è pronto a tornare in Italia dopo l’eliminazione della scorsa settimana a L’Isola dei Famosi 2019. L’attore, infatti, durante la semifinale è stato eliminato durante il televoto a cinque sull’isola che non c’è battuto da Luca Vismara. Non solo, durante la puntata l’attore ha avuto un durissimo scontro-confronto con Alda D’Eusanio, l’opinionista del programma accusata di lanciare troppe battutine al vetriolo verso i naufraghi. Kaspar, infatti, durante un confessionale si è lamentato proprio di questa cosa, precisando di non aver apprezzato una battuta di Alda D’Eusanio. Tutto è successo dopo la prova dell’uomo vitruviano vinta da Stefano Bettarini proprio su Kaspar: in palio c’era l’incontro con le rispettive compagne. Capparoni, infatti, non ha potuto abbracciare la moglie Veronica, mentre Stefano e Nicoletta si sono potuti lasciare andare ad uno scambio di effusioni in diretta. “Oh, ma non è mica tornato dall’Afghanistan… si è attaccata a cozza, a patella” dice la D’Eusanio che scherzando ha detto a Bettarini di scambiare la donna col povero Kaspar.

Alda D’Eusanio contro Kaspar Capparoni

La battuta non è stata particolarmente apprezzata da Kaspar Capparoni che durante il daytime ha dichiarato: “Alda dovrebbe fare battute intelligenti. Se non riesce, farebbe meglio a stare zitta invece che fare brutta figura”. Non solo, l’attore di Rex ha chiosato: “da una donna della sua età mi sarei aspettato qualcosa di più elegante”. Parole forti che non sono passate inosservate né alla produzione del programma né tantomeno alla diretta interessata Alda D’Eusanio, che durante la semifinale ha ribattuto dicendo: “Ho una certa età, ho 68 anni pensa, e sono anche una donna e sappiamo bene che non ti fidi delle donne”. La D’Eusanio ha cercato di difendersi sottolineando di aver semplicemente fatto una battuta, peraltro non volgare, ma delle battute che a seconda del quoziente intellettivo possono passare per intelligenti o stupide.

“Kaspar sei un cafone!”

Ma non finisce qui! Alda D’Eusanio durante la semifinale si è difesa dalle accuse di Kaspar Capparoni incontrando il favore del pubblico in studio: “È vero ho una certa età, ho 68 anni pensa, e sono anche una donna e sappiamo bene che non ti fidi delle donne. Non ho detto nulla di volgare, ho detto solo due battute che puoi trovare intelligenti o stupide e questo dipende dal tuo quoziente intellettivo”. La D’Eusanio ha poi letteralmente asfaltato l’attore dicendogli: “sei arrivato all’Isola dicendo di avere delle potenzialità, le hai imposte senza mai condividerle. Sei stato prepotente. Sei arrivato a L’isola come l’uomo della verità, ma non hai la verità in mano. Ricorda Signori si nasce, educati si diventa, cafoni si resta”. Un vero e proprio affondo quello della giornalista che in studio si è dovuta scontrare anche con la moglie Veronica Maccarone. Chissà che durante la finale i due non possono confrontarsi o siglare la pace!





