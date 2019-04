L’AMORE STRAPPATO, FICTION/ News e anticipazioni 7 aprile 2019: il piano di Rocco

L’AMORE STRAPPATO, ANTICIPAZIONI 7 APRILE

La fiction L’amore strappato torna domenica 7 aprile 2019 con la seconda puntata. Questa serie, raccontando la storia della famiglia Macaluso, ci mostra quanto a volte dietro la giustizia si nasconda il suo contrario. Rocco, infatti, non ha certo abusato di sua figlia, ma sembra che sia impossibile dimostrare la sua innocenza. Le prime anticipazioni sul nuovo episodio dicono che l’uomo prenderà una decisione importante e sofferta. Chiede infatti alla moglie di accusarlo: in questo modo, come è successo per Stefania, la madre di Tiziana, la bambina da cui è iniziato il calvario della famiglia, Rosa potrà rivedere Arianna. Di fatto sarà Rocco stesso a chiedere alla moglie di mentire e di rendere ancora più grave la sua situazione processuale pur di non lasciare ancora la figlia lontana dai suoi affetti.

UN’ALTRA INGIUSTIZIA PER I MACALUSO

Arianna, intanto, viene trasportata in una struttura e non è certo contenta, anche perché nella casa famiglia è rimasta Silvia, con cui aveva creato un rapporto speciale. Considerando che il castello probatorio contro Macaluso non si è dimostrato solidissimo al processo, c’è anche da pensare che la psicologa Marzia e il Pubblico ministero vorranno rafforzarlo in vista del probabile appello. In ogni caso per Rocco e Rosa il peggio deve ancora arrivare, perché sembra che per la loro figlia ci sia pronta una famiglia per prenderla in affido. Una nuova ingiustizia che non sarà sicuramente facile da mandar giù. Senza dimenticare la sofferenza di Ivan, che sente sia la mancanza del padre che della sorella. Non sarà facile trovare le forze per lottare ancora e avere giustizia.

