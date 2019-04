LUCA VISMARA/ Finale a sorpresa per il concorrente “fan”: vincerà? (Isola dei famosi)

L’ultimo step dell’Isola dei Famosi 2019 si è trasformato in un momento nostalgico per Luca Vismara. Il cantante è già proiettato al rientro a casa e sta riflettendo molto su come il reality abbia cambiato la sua quotidianità. Al solo pensiero di ritornare in Italia, Luca si è chiesto come sarà dover imparare di nuovo alcune cose da capo. Come farsi da mangiare, pensare alla gestione dell’appartamento. Anche tutto ciò che è considerato normale, come uscire, vedere gli amici, addormentarsi su un letto. C’è una parte di Luca che forse lo spinge a desiderare di non fare più ritorno, a rimanere ancorato all’esperienza vissuta e che si sta per concludere. I ricordi certo rimarranno tutti, ma qualcosa cambierà per forza. E così dividere il riso per l’ultima volta gli ha fatto diventare gli occhi lucidi, come accordarsi su come spegnere il fuoco. Sempre con l’immancabile Marina La Rosa al suo fianco, compagna di disavventure e pettegolezzi. “In un’altra vita avrei fatto follie per Marina”, confida all’intero gruppetto di sopravvissuti, concordando con l’ammissione della Naufraga sulla possibilità che chissà, in un altro pianeta Vismara e La Rosa sarebbero potuti diventare qualcosa di più che semplici amici.

LUCA VISMARA, LA CORAZZA CHE LO RENDE PIÙ FORTE

Non ci sono grossi dubbi sul fatto che il percorso di Luca Vismara all’Isola dei Famosi 2019 sia stato il più duro. Unico fra i concorrenti a finire in nomination quasi ogni settimana, il cantante ha potuto trasformare la sua pelle in una corazza in grado di renderlo invulnerabile alle critiche altrui. Anche se spesso lo abbiamo visto perdere la calma, in realtà ha il merito di non aver mai pensato di mollare. È successo invece a naufraghi più solidi come Abdelkader Ghezzal e Riccardo Fogli, che hanno parlato spesso della possibilità di ritornare a casa. Luca invece ha fatto delle critiche e delle frecciate una missione: un modo per sconfiggere ancora una volta “l’uomo nero” che ha già affrontato nella sua vita. E forse non ci sarebbe riuscito senza l’aiuto di Marina La Rosa, quel sostegno costante che ha reso i due complici, amici, confidenti, indivisibili.

LE CHANCE DI VITTORIA FINALE

Ci sono delle possibilità che Luca Vismara vinca l’Isola dei Famosi 2019? Se da un lato i bookmakers non hanno mai tenuto in considerazione questa eventualità, dall’altra il pubblico ha dimostrato più volte di apprezzare l’ex concorrente di Amici. Qualcosa quindi potrebbe cambiare nelle previsioni degli scommettitori, che hanno sempre puntato più che altro sulla vittoria di Marina La Rosa e persino su quella di Aaron Nielsen. Difficile intuire quale meccanismo si potrà creare nella finalissima di stasera: forse Luca e Marina saranno gli ultimi due naufraghi a contendersi il titolo? Può essere, anche se i telespettatori potrebbero decidere di mandare avanti un altro dei sopravvissuti, mentre le prove fisiche di certo sono a svantaggio del cantante. L’ultima prova del fuoco ci ha dimostrato ancora una volta la forza di Marina e anche se Luca ha ottenuto un buon punteggio, superando persino Aaron, è facile credere che non riuscirà a battere la siciliana in una nuova sfida fisica.



