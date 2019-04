Marco Maddaloni, proposta di matrimonio a Romina Giamminelli?/ Sorpresa in diretta?

Alessia Marcuzzi lo ha annunciato prima dell’inizio: questa finale dell’Isola dei Famosi 2019 sarà ricca di prove, di emozioni ma soprattutto di sorprese. E chissà che una di queste sorprese non riguardi una proposta di matrimonio in diretta. Il protagonista potrebbe essere Marco Maddaloni, uno dei naufraghi finalisti di questa edizione, che stasera potrà finalmente riabbracciare la sua compagna, Romina Giamminelli. La pulce nell’orecchio riguardo ad una possibile proposta di nozze di Marco alla sua Romina l’ha messa Paolo Brosio, tornato in studio la scorsa settimana e intervistato, come di consueto accade agli eliminati, da Alessia Marcuzzi. Qui, il giornalista si è lasciato sfuggire che Marco Maddaloni fosse ormai pronto a fare il grande passo.

PROPOSTA DI MATRIMONIO ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Marco Maddaloni avrebbe infatti confidato a Paolo Brosio di voler sposare in chiesa la sua Romina Giamminelli, con la quale ha celebrato il rito soltanto in comune. Spronato anche da Brosio, Marco avrebbe infatti ammesso di voler fare alla sua compagna la fatidica proposta in ginocchio, con tanto di anello e parole d’amore. E c’è chi si chiede se questa proposta possa arrivare nel corso della finalissima dell’Isola dei Famosi. Ancor più qualora Marco fosse tra i primi tre classificati o se, addirittura, conquistasse la vittoria del reality. Una possibilità da non escludere visto che non sarebbe la prima volta in uno show come l’Isola. Non ci resta che attendere di scoprire cosa accadrà nel corso della lunga serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA