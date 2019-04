MARCO MADDALONI/ Video, la sorella: “nonna lo voleva in finale” (Isola dei Famosi)

Marco Maddaloni è uno dei finalisti de L’Isola dei famosi 2019. Il judoka è uno dei protagonisti principali di questa quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Maddaloni è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale che si terrà lunedì 1 aprile 2019 in diretta su Canale 5. A contendersi la vittoria finale sono: Marco Maddaloni, Marina La Rosa, Luca Vismara, Aaron Nielsen e Sarah Altobello. Sicuramente il judoka e la showgirl barese sono tra i favoriti tallonati dalla ex gatta morta del Grande Fratello. Intanto durante uno degli ultimi daytime il naufrago si è raccontato in un lunghissimo confessionale facendo una sorta di riassunto di questa sua esperienza che ha definito “estremamente difficile”.

Marco Maddaloni finalista de L’Isola dei Famosi 2019

Il judoka campano è felice di essere arrivato alla finale de L’Isola dei Famosi 2109. Un traguardo importante per il campione che durante un confessionale ha raccontato: “L’Isola non è stato un gioco facile, è stato veramente difficile. Non me lo aspettavo così tosto, pensavo di avere altri tipi di avversari, magari potevano essere la fame e i mosquitos o altre cose”. Le difficoltà in Honduras non sono mancate: la fame, la sopravvivenza, ma anche con la convivenza con gli altri naufraghi non è stata semplice come ha sottolineato: “Invece ho combattuto con tutti altri avversari che si sono rivelati molto forti, che erano dentro di me”. Non solo durante la sua permanenza in Honduras il judoka ha dovuto affrontare anche un momento davvero difficile: la morte della nonna. La notizia giunta all’improvviso in Honduras ha scosso il naufrago che alla fine ha deciso di rimanere in gioco.

La sorella di Marco Maddaloni: “mia nonna voleva che restasse lì”

La morte della nonna di Marco Maddaloni ha sicuramente turbato gli equilibri del naufrago. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in Honduras, ma alla fine il judoka ha preferito restare in gioco. Anche la sorella Laura Maddaloni ha difeso la scelta del fratello. Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, la sorella di Marco ha detto: “Ci sono persone che anche in questi momenti non si limitano con le parole. Se mio fratello è rimasto lì è perché sa che fuori ci siamo noi, ci siamo sempre stati. Siamo una famiglia unita. In questo momento c’è bisogno di stare vicini solo ad una persona: mio padre. E per questo ci siamo io e mio fratello Pino. Non aveva senso che Marco andasse via, anche perché mia nonna voleva che restasse lì”.





