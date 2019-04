Maria Legrottaglie, mamma Sarah Altobello / “Vi ama con il cuore” (Isola dei Famosi)

Maria Legrottaglie, detta Mariolina, questa sera riabbraccerà la sua amata figlia, Sarah Altobello. In prima fila all’Isola dei Famosi 2019 e protagonista nei principali salotti televisivi di Canale 5, la signora Maria ha preso le difese di sua figlia diverse volte, anche quando, qualche settimana fa, è finita al centro della bufera a causa del balletto hot realizzato con un altro chiacchieratissimo protagonista del reality, Yuri Rambaldi. Oggi, però la polemica è soltanto un lontano ricordo e, a poche ore dalla diretta che potrebbe decretare Sarah Altobello vincitrice dell’Isola dei Famosi, Maria Legrottaglie non sta più nella pelle. In vista della finale, infatti, la madre della naufraga ha affidato le sue parole alla cabina rossa di Domenica Live, dove ha chiesto ai tanti telespettatori di fare il tifo per la sua bambina.

“Sarah vi ama”

“Ragazzi, oramai ci siamo, mi raccomandando fate il tifo per Sarah!”: è con queste parole che Maria Legrottaglie, detta Mariolina, ha ringraziato il pubblico di Domenica Live a un passo dalla conclusione dell’avventura di sua figlia all’Isola dei Famosi 2019. La Legrottaglie spera infatti che la sua ragazza possa continuare a far colpo sul pubblico di Canale 5 e ottenere la vittoria grazie a quella spontaneità che ha contraddistinto ogni fase del suo percorso. “Vi ama con il cuore”, ha infatti aggiunto la madre di Sarah Altobello, ringraziando soprattutto chi, con il suo sostegno, ha contribuito al successo di sua figlia. Maria Legrottaglie ha poi dato appuntamento “a lunedì”, confermando, con un breve filmato, la sua presenza nello studio di Alessia Marcuzzi. Sarà sua figlia a stringere in mano il trofeo della vittoria?

L’incontro con Paolo Brosio, ma i fan…

Nel pomeriggio di Domenica Live, Maria Legrottaglie ha avuto la possibilità di conoscere Paolo Brosio, l’uomo al quale Sarah Altobello ha diverse volte fatto la corte. Il giornalista ha però chiarito che fra loro non c’è stato e non potrà mai esserci nulla, dal momento che il suo cuore e la sua mente sono attualmente occupati dall’amore per la religione. Sui social, intanto, sono in molti a non gradire la presenza della mamma di Sarah Altobello nelle trasmissioni di Canale 5. Il motivo? Scopriamolo attraverso alcuni post condivisi nelle ultime ore: “Non bastava la figlia ora ci dobbiamo sorbire pure la mamma”, scrive una telespettatrice, “Spero che imparino l’italiano perché non si capisce nulla quando parlano”, aggiunge un’altra. E poi ancora: “Ci mancava anche lei, non bastava la figlia?”, dice una terza. Maria Legrottaglie festeggerà la vittoria di sua figlia Sarah? Staremo a vedere.



