MARINA LA ROSA/ Vincere la Finale? Per lei ciò che conta è… (Isola dei famosi 2019)

Marina La Rosa è riuscita finalmente a realizzare il suo obbiettivo principale all’Isola dei Famosi 2019: fare fuori Soleil Sorgé. La vittoria tra l’altro è legata proprio alla sua abilità nel gioco decisivo, che ha spinto la biondina a lasciare la location principale per raggiungere gli altri Naufraghi sull’Isola che non c’è e subire una seconda sconfitta con il televoto successivo. Doppia vincita per Marina, che ha ottenuto inoltre il rientro del suo concorrente preferito: Luca Vismara. Non è arrivato però ancora il momento di lasciarsi andare alla nostalgia e alla tristezza. Marina rimane stoica come sempre, forte di quella tranquillità e tenacia che la rendono quasi incrollabile. Dopo tutto La Rosa è fra i concorrenti ad aver subito di più la leadership di Soleil e non solo: da non dimenticare gli attacchi di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, per non parlare di tanti altri. Eppure l’attuale leader rimane ancora là, ferma al suo posto e incrollabile. Difficile intuire quale potrebbe essere il suo punto debole.

MARINA LA ROSA, IL SUO OBIETTIVO FINALE

L’Isola dei Famosi 2019 ha messo in mostra il lato positivo e negativo di Marina La Rosa. Da un lato quella fredda concorrente che non si è lasciata abbattere dalle ostilità maggiori, dall’altro l’impossibilità di creare dei legami al di fuori del rapporto stretto con Luca Vismara. A un passo dalla finale, Marina ha cambiato idea solo su Marco Maddaloni, che ha preferito tenere al suo fianco e su cui sembra essersi ricreduta. Non va dimenticato però che Marina è un’artista delle strategie e che avrà fatto di sicuro i suoi calcoli, per aggiudicarsi una possibilità in più in finale. Il suo obbiettivo è vincere e forse è riuscita a rimanere in piedi durante le tante tempeste proprio perché non lo ha mai messo da parte. Durante un Daytime di questi giorni ha comunque messo in secondo piano la sua volontà di vincere, visto che ai suoi occhi la vera vittoria è aver dimostrato di essere una persona per bene e soprattutto ritornare a casa. Siamo sicuri che Marina non punti al titolo di campionessa? In base alle sue ultime mosse, fra cui scegliere di mandare in nomination Sarah Altobello, sembra proprio che la verità sia un’altra.

GIORNI DI RELAX

Gli ultimi giorni sull’Isola dei Famosi 2019 sono stati più che felici per Marina La Rosa. Distesa e rilassata, circondata dalle persone che più apprezza. Nei momenti subito successivi all’ultima diretta, la concorrente non ha potuto fare a meno di lanciare l’ennesima frecciata contro Soleil Sorgé. Con la complicità di Luca Vismara, ha ricordato i modi di fare della biondina, la sua presunzione e l’arroganza, ma anche l’eleganza di alcuni atteggiamenti. Superate quelle risate, per Marina è riuscita a togliersi di dosso diverse zavorre ed a vedere finalmente quel cielo limpido che tanto aveva sperato. Ha sempre associato Soleil ad una forte negatività, che ora sembra scomparsa dall’intero gruppetto di Naufraghi. Sarà dura rientrare a contatto con la civiltà? Prima di pensare al ritorno in Italia, Marina e tutti gli altri concorrenti hanno ricevuto la visita speciale di alcuni componenti della popolazione locale, che li hanno fatti divertire con la loro solarità e tanti balli.



