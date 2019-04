MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI/ “Noi e Anna Marchesini…” (Che fuori tempo che fa)

Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno ospiti di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, in onda lunedì 1 aprile su Rai Uno. I due attori, membri del trio di cui faceva parte anche Anna Marchesini, sono impegnati in un tour che li sta portando in giro per i teatri italiani, incassando una pioggia di sold out. Solenghi e Lopez, infatti, sono protagonisti dello spettacolo Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, al teatro olimpico di Roma dal 2 al 14 aprile 2019. A Che fuori tempo che fa parleranno sicuramente di questa nuova esperienza che li ha riuniti, condividendo la gioia del successo derivante dallo spettacolo con gli altri ospiti presenti in studio: oltre alle presenze fisse di Max Pezzali e Mago Forest, ci saranno anche Massimiliano Rosolino, Claudio Cecchetto, Giorgia Surina, Vincenzo Salemme e Raul Cremona. Subito dopo la copertina di Maurizio Crozza si partirà con il dibattito che, com’è ormai tradizione, si svolgerà intorno al tavolo diventato famoso nel mondo della televisione italiana.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi di nuovo insieme

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme, con lo show che porta il loro nome, dopo 15 anni. Si ritrovano come vecchi amici, scherzano, ridono, ricordano, con un sorriso, la collega che non c’è più. Lo spettacolo vede una successione di cammei quali l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio), che diventa un esilarante siparietto di vita domestica. E poi ci sono i duetti musicali, durante i quali prendono vita le imitazioni di Gino Paoli e Ornella Vanoni o quelle di Dean Martin e Frank Sinatra, sfociata dalla puntata natalizia di Tale e Quale Show. In quasi due ore di spettacolo, l’ormai duo comico italiano offre al pubblico una performance empatica e divertente, emozionante e inconfondibile. Lo spettacolo nasce da una scommessa lanciata nel 2017 e torna ad essere riproposta dopo due fortunatissime stagioni. “Questo nostro spettacolo è nato quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo oltre 15 anni, giocando appunto con i nostri attrezzi del mestiere, sketch, imitazioni, frammenti di teatro, parodie”, hanno affermato i comici.

Il ricordo di Anna Marchesini

L’8 marzo scorso Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono stati ospiti in radio di Anna Pettinelli e Sergio Friscia, su RDS. Il duo, in occasione della Festa della Donna, non ha potuto fare a meno di ricordare la loro amica, oltre che collega, scomparsa a causa di una malattia: Anna Marchesini. Il momento che ne è derivato è stato carico di emozione, pur essendosi inserito in un contesto divertente, anzi divertentissimo, è ironico, com’è nello stile della coppia di attori. Il ricordo di Anna è stato toccante ed è capitato proprio a fagiolo, in una giornata dedicata alle celebrazioni, alle conquiste fatte dalle donne e, grazie a Lopez e Solenghi, anche alla restituzione di un’immagine, quella della Marchesini, che difficilmente sarà cancellata dalla mente degli spettatori. “Oggi è l’8 marzo, quindi vogliamo fare un saluto e un bacio collettivo a tutte le donne che stanno qua e ricordare che noi avevamo una donna con noi che ricordiamo nello spettacolo in maniera molto delicata: evviva Anna”, hanno detto. Ma il ricordo è vivo anche nei loro spettacoli. “Durante il nostro spettacolo, questo è il momento più profondo, vero, autentico ed emozionante: il nostro ricordo di Anna”





