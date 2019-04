Niccolò Bettarini, auguri speciali per mamma Simona Ventura/ “Posso dirti grazie…”

Grande festa oggi per Simona Ventura che compie 54 anni e una nuova vita non solo al lavoro, visto che è tornata in Rai e alla fine di questo mese prenderà le redini di The Voice of Italy, ma anche in amore dopo l’inizio della sua storia con Giovanni Terzi. Simona Ventura compie gli anni e vicino a lei ci sarà la sua famiglia allargata, con la quale ha ritrovato serenità e armonia dopo quello che è successo proprio a Niccolò Bettarini, accoltellato a Milano ormai oltre un anno fa. Proprio lui ha deciso di fare alla madre una dedica speciale per il suo compleanno il suo profilo Instagram ha, infatti, inviato virtualmente gli auguri alla mamma pubblicando una foto che li ritrae abbracciati, felici e sorridenti in acqua e al mare.

LA DEDICA DI NICCOLO’ E GIACOMO BETTARINI

Niccolò ha scritto parole dolcissime per la sua mamma usando le storie di Instagram per farle arrivare parole d’amore, di rispetto e di gratitudine per una mamma che ha saputo sempre mettere insieme vita privata e lavoro senza rinunciare a niente. Niccolò Bettarini scrive: “Auguri regina mia, ti sono stato, ti sono e ti sarò sempre vicino. Ti voglio bene. Non posso dirti altro che grazie… per tutto… sono fortunato ad avere una mamma come te”. La foto è la stessa che la madre aveva pubblicato il mese scorso dopo la scarcerazione di uno dei giovani che hanno aggredito il figlio all’uscita di un locale di Milano. Lei stessa ha scritto: “Sempre e per sempre accanto a te”. A Niccolò si è unito anche Giacomo che sempre sui social ha scritto: “Non voglio solo farti gli auguri per il tuo compleanno, ma voglio ringraziarti per gli innumerevoli sacrifici che hai fatto e che stai facendo per non farmi mai mancare il sorriso, mi sei sempre stata vicino e ci sarai per sempre, mi hai sempre spinto ad andare avanti e ad inseguire i miei sogni sostenendomi con la tua infinita positività, il mio più grande desiderio è quello di renderti orgogliosa di me, perché veramente te lo meriti, sei la mia tigre, ti voglio tanto bene e te ne vorrò sempre”.

