Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini/ “Mi è piaciuto all’Isola dei Famosi”

Nicoletta Larini è pronta a riabbracciare Stefano Bettarini. Si è conclusa l’esperienza dell’ex calciatore all’Isola dei Famosi, ad un passo dalla finale, quindi farà il suo ritorno in studio. La giovane fidanzata si è detta orgogliosa del percorso del “Betta” in Honduras. Nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha spiegato che sperava potesse arrivare fino in fondo. «Sono orgogliosissima di lui. Non vedo l’ora di potergli raccontare quanto l’ho seguito e quanto lo sto stimando». Prima dell’eliminazione aveva commentato positivamente l’esperienza di Bettarini: «Non ne dubitavo, è lo Stefano che volevo vedere e mi piace tantissimo». Nicoletta Larini e l’ex marito di Simona Ventura hanno avuto modo di abbracciarsi già comunque in una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi: a sorpresa infatti è volata in Honduras e ha superato una prova contro la moglie di Kaspar Capparoni, conquistando così la possibilità di riabbracciarlo. Da oggi però sarà di nuovo tutto per sé.

NICOLETTA LARINI OGGI RIABBRACCIA STEFANO BETTARINI

Nonostante la distanza, il rapporto tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini è rimasto forte e solido. Lo ha assicurato l’ex concorrente di Temptation Island, dove peraltro lo avevano messo a dura prova, nell’intervista a Nuovo Tv. «Mi manca tanto. Mi manca non poterlo vedere, non poter stare accanto a lui. Credo che sia normale, quando si è innamorati di una persona. Noi siamo molto legati, viviamo in simbiosi», ha raccontato la giovane fidanzata. Ma si è detta comunque contenta del percorso dell’ex calciatore. A proposito della loro relazione, ha aggiunto: «È amore a tutti gli effetti, un amore che, secondo me, durerà per tanto. Stefano con il tempo mi ha dato molte sicurezza, che a Temptation Island Vip non avevo». Infatti ora non ha più paura di nulla: quell’esperienza li ha portati a dirsi tutto. «on credo di averlo cambiato, ma sicuramente con me è diverso. Non ho avuto la bacchetta magica, però so che siamo davvero innamorati».

