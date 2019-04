Nipsey Hussle è morto/ Il rapper è stato ucciso: il dolore di Rihanna e Snoop Dogg

Il rapper Nipssey Hussle è morto a soli 33 anni. L’artista, il cui vero nome era Ermias Davidson Ashedom è stato ucciso davanti al suo negozio nel quartiere di Hyde Park, a Los Angeles. A diffondere ka notizia è stato il Los Angees Times secondo il quae, Nipssey sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco che non gli avrebbero lasciato scampo. Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, infatti, non ci sarebbe stato nulla da fare. Hussle aveva debuttato sul mercato discografico nel 2013 vendendo le proprie compilation. Il primo disco in studio, invece, «Victory Lap», gli aveva permesso di essere nominato al Grammy Award come Migliore album rap nel febbraio scorso.

Nipssey Hussle ucciso: il cordoglio di Rihanna e Snoop Dogg

Con 3,5 miioni di followers, Nipssey Hussle era uno dei rapper più seguiti del momento. La notizia del suo omicidio sul quale sta indagando la polizia ha fatto rapidamente il giro del mondo scatenando i commenti dei fans che, sui suoi profili social ufficiali, gli stanno rendendo omaggio con un ultimo saluto. Poco prima di morire, il rapper, su Twitter, aveva cinguettato: «Avere nemici potenti è una benedizione». Dolore anche da parte dei colleghi di Hussle. «Non ha senso! Sono inorridita! Mio Dio, lascia che la sua anima riposi in pace e porti il tuo conforto divino a tutti i suoi cari!», ha scritto Rihanna su Twitter dopo aver saputo dea sua morte. Snoop Dogg, invece, su Instagram, ha commentato così la morte prematura del suo collega: «Morto troppo presto. Sono così triste ora, ripenserò ai bei momenti che abbiamo passato insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA