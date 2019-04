RICCARDO FOGLI/ Video, fuori dalla finale: ora la verità su Karin? (Isola dei Famosi)

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, Riccardo Fogli è pronto a fare il suo ritorno in studio durante la finale de L’Isola dei Famosi 2019 in onda lunedì 1 aprile su Canale 5. Sicuramente tra i personaggi più discussi di questa edizione, Fogli per molti è tra i papabili candidati alla vittoria finale, ma l’ex cantante dei Pooh ha dovuto fare i conti col televoto e il giudizio insindacabile del pubblico da casa. Durante la semifinale, infatti, Fogli è stato eliminato dapprima al televoto contro Aaron Nielsen e poi giunto sull’isola che non c’è ha perso il confronto con Luca Vismara. Intanto pochi giorni Fogli è apparso in video durante la prima puntata del Maurizio Costanzo Show; un collegamento fortemente voluto dal conduttore e giornalista a distanza di poche settimana dal caso Fogli-Gate scoppiato proprio all’Isola dei Famosi.

Riccardo Fogli, l’invito di Maurizio Costanzo

Dopo il canna-gate dello scorso anno, quest’anno a L’Isola dei Famosi 2019 è scoppiato il caso Fogli-Gate per via del videomessaggio di Fabrizio Corona. Un momento vergognoso che Alda D’Eusanio ha commentato: “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Si è scritto e detto di tutto e di più sul videomessaggio di Fabrizio Corona che ha utilizzato parole davvero deplorevoli verso Riccardo Fogli. A distanza di poco tempo però sono arrivate le scuse: dapprima da parte della conduttrice Alessia Marcuzzi “rea” di non essere intervenuta durante la diretta e poco dopo anche dell’accusatore Corona. Nonostante le scuse però il pubblico non ha perdonato né il comportamento di Alessia né tantomeno quello di Corona. Per questo motivo Costanzo ha voluto esprimere tutto il suo sostegno al naufrago dicendogli: “Ti aspetto volentieri, ti voglio abbracciare qui. Ci vediamo appena torni in Italia”.

Karin Trentini: parla il presunto amante

Il caso Fogli-Gate è scoppiato per via del presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli con Giampaolo Celli. Dopo la smentita della diretta interessata che è volata persino in Honduras per rassicurare Riccardo, anche Giampaolo Celli ha voluto dire la sua: “No, io e Karin non abbiamo una storia da quattro anni il fatto è che due post fatti da Karin mentre il marito è sull’Isola hanno destato scalpore, se li avesse fatti in altri momenti forse non li avrebbe notati. Noi ci conosciamo da quattro anni. Io non sono social, lavoro dalla mattina alla sera, mi è arrivata la segnalazione che Karin ha pubblicato una foto in cui ci si vede abbracciati. Perché le abbia pubblicate va chiesto a lei. Io sono rimasto malissimo per tanti motivi, ho una moglie bellissima con cui sono sposato da sedici anni e ho una figlia di quindici anni che va a scuola, dove tutti le hanno chiesto cosa ha fatto tuo padre”. L’ennesima smentita, che ha messo la parola fine alla questione!





© RIPRODUZIONE RISERVATA