Romina Giamminelli, compagna Marco Maddaloni/ “Più forti di prima” (Isola dei Famosi)

Romina Giamminelli, compagna di Marco Maddaloni, questa sera sarà nel parterre dell’Isola dei Famosi 2019 per il ritorno di suo marito. Nelle ultime ore ha infatti pubblicato, sui suoi profili social, un breve filmato che la ritrae a bordo di un treno, sul punto di raggiungere gli studi di Canale 5. “Solo per te @maddaloni73″, si legge nella story postata nel primo pomeriggio di oggi”. Mancano infatti poche ore al loro ricongiungimento, e non è detto che questo incontro non possa nascondere una sorpresa. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 Paolo Brosio ha infatti inavvertitamente svelato in diretta che Marco Maddaloni sarebbe sul punto di formularle la fatidica proposta di matrimonio, e chissà che non sia oggi il giorno giusto. Dopo la proposta di nozze dello scorso anno fatta da Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta, ci sarà un nuovo matrimonio in arrivo?

“I love you”

Romina Giamminelli ha potuto riabbracciare il suo amato Marco Maddaloni grazie a una sorpresa organizzata dalla produzione dell’Isola dei Famosi 2019. Tuttavia, il momento dell’abbraccio si è rivelato più fugace del previsto, per questo motivo è stato necessario affidare il suo messaggio d’amore sui social network. Ecco le sue parole: “Esattamente una settimana fa ti ho stretto a me per qualche minuto – si legge su Insatgram – tanta forza e tante emozioni mi ha trasmesso. Un’altra prova superata – ha aggiunto poi la compagna di Marco Maddaloni – NOI SIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA. I love u momy”. Conclude il post un messaggio pieno di gratitudine nei confronti di chi ha reso possibile il loro abbraccio: “un Grazie a @isoladeifamosi per averci dato la possibilità e ringrazio anche @alessiamarcuzzi @albaparietti @aldadeusanioofficial per le bellissime parole, grande @bravoalvin”.

La clip sui social

L’ultimo post che Romina Giamminelli ha pubblicato sui social risale a tre giorni fa. Nel filmato la compagna di Marco Maddaloni si lascia immortalare assieme ai loro due figli e mentre canta una dolcissima canzone d’amore tutta dedicata al loro papà. “-3 saremo di nuovo riuniti più forti di prima”, si legge nella didascalia che accompagna la clip. Sui social, intanto, sono in molti a fare il tifo per il suo compagno e per la loro famiglia. Ecco i commenti postati nelle ultime ore da chi spera che Marco Maddaloni possa ottenere la vittoria nella finale dell’Isola dei Famosi 2019: “Si vede che siete una bella famiglia, con dei valori!!! Spero che vinca Marco, la vittoria se la merita tutta”, Siete bellissimi, Forza Marco!!!”, “famiglia Maddaloni faccio il tifo per voi! Portiamo Marco alla vittoria”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA