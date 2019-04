SARAH ALTOBELLO/ Video, “vinto contro chi non credeva in me” (Isola dei Famosi)

Sarah Altobello è sicuramente una delle naufraghe più amate de L’Isola dei famosi 2019. La sosia di Melania Trump ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua simpatia e semplicità diventando uno dei personaggi più amati di questa edizione. La showgirl barese, infatti, è tra le papabili vincitrici per la vittoria finale della quattordicesima edizione che si svolgerà lunedì 1 aprile in prima serata su Canale 5. Intanto in Honduras si sente la tensione pre-finale e non mancano le ultime scottanti rivelazioni come quelle condivise tra Marina La Rosa, leader della settimana, e Marco Maddaloni. La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha parlato proprio di Sarah dicendo: “Lei dice che le piace ballare e cantare, ma appena la telecamera non è su di lei è molto più depressa e non canta e non balla”. Allora Maddaloni replica: “Ma allora stai dicendo che è falsa. In effetti non penso che Sarah possa stare tutto il giorno a ballare, cantare e rotolarsi sulla sabbia. C’è qualcosa di strano”.

Sarah Altobello chiede scusa ai naufraghi

Marco Maddaloni parlando di Sarah Altobello ha raccontato che all’inizio non considerava particolarmente la showgirl, ma di aver cambiato idea ed opinione durante le settimane. Intanto in Honduras Sarah è al settimo cielo per essere entrata nella rosa dei cinque finalisti che si giocheranno il tutto per tutto durante la finale di lunedì 1 aprile 2019. Per l’Altobello però non solo balletti e risate, ma anche un ultimo confronto con i naufraghi visto che durante uno degli ultimi daytime si è scusata con i naufraghi per averli ammorbati con il suo modo di fare da pin-up. Allora Marina La Rosa, che poche ore prima aveva confidato a Luca Vismara di aver visto la showgirl depressa, ha detto: “Cerco sempre la verità, quindi sì, ti dico che un po’ di fastidio l’hai dato, ma non è odio, sei meravigliosa, ma stare sempre a ballare e cantare…” .

Vincerà l’Isola dei Famosi 2019?

Una cosa è certa: per Sarah Altobello essere arrivata alla finale de L’Isola dei Famosi 2019 è già una grande vittoria. In Honduras, infatti, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio confessando: “È come avere avuto quella scarpa firmata che tu non avevi e l’altra aveva, e io l’ho sempre sognata. Quella graduatoria all’università che non so stata ammessa, è il mio sogno che si è finalizzato a una mia di realtà. Per me è una vittoria contro tutte quelle persone che nella vita un po’ non hanno mai creduto in me”. Non solo, la Altobello è felice di aver riscontrato anche da parte degli altri naufraghi un atteggiamento positivo nei suoi confronti: “Lo dico perché c’è qualcuno che ha creduto in me. Mi commuovo a dire questa cosa. Quando sento che qualcuno mi dà una fiducia, anche minima, io per me ho vinto”.





