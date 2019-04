Soleil Sorge/ L’incontro con Jeremias e le parole di Parpiglia (Isola dei Famosi)

Soleil Sorge è la valchiria di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2019. La biondina ex corteggiatrice di Uomini e donne, è arrivata nel programma spazzando via tutto e tutti e confermandosi leader non solo nel senso letterale ma anche in quello pratico visto che ha portato a casa la vittoria nelle prove leader riuscendo a rimanere immune alle nomination e all’eliminazione fino allo scorso lunedì. Nella semifinale dell’Isola dei Famosi, Soleil Sorge è stata eliminata e ha dovuto lasciare l’Honduras ad un passo da quella che poteva essere considerata una vera e propria opera perfetta tra polemiche e pregiudizi. Soleil sull’Isola ha trovato un amico sincero, Riccardo Fogli, ma anche un possibile interesse amoroso ovvero Jeremias Rodriguez. I due sono arrivati insieme in Honduras e tra loro è scattato subito qualcosa che li ha portati a consumare, a quanto pare, dei rapporti al chiaro di luna.

LA STORIA CON JEREMIAS RODRIGUEZ

Di Soleil Sorge e di Jeremias Rodriguez si è parlato tanto e non solo per via del loro avvicinamento all’Isola dei Famosi ma anche per quello che è successo prima. Molti si sono detti certi che la loro liason sia iniziata prima via social (con tanto di scambio di chat molto più che amichevoli) e che sia continuata poi nel volo verso l’Honduras e sia sfociata in quello che tutti hanno visto in prima serata e nei daytime del programma, ma adesso? Jeremias Rodriguez è tornato in Italia e alle domande su Soleil ha risposto di non essere innamorato di lei ma di provare dei sentimenti che forse esploreranno al suo ritorno. Il momento è arrivato e questa sera Soleil Sorge potrebbe arrivare in studio e riabbracciare non solo la sua famiglia ma anche il suo Jeremias Rodriguez, a quel punto cosa ne sarà di lei e della loro storia? Le sorelle Rodriguez sono già pronte ad esaminare la bella Soleil anche se mamma Veronica in passato, e sui social, ha più volte difeso la biondina. Chi avrà la meglio alla fine?

LE PAROLE DI GABRIELE PARPIGLIA

In attesa di capire come andrà a finire tra i fan di Soleil Sorge c’è Gabriele Parpiglia. Il giornalista, un tempo anche dietro le quinte dell’Isola dei Famosi, qualche ora fa ha pubblicato sui social proprio la foto della bella ex corteggiatrice svelando di averla conosciuta ad alcuni provini per un programma che le è stato poi soffiata da un’altra persona. Nonostante questo è riuscito a ritrovarla proprio all’Isola dei Famosi perché lui stesso l’ha proposta come possibile concorrente in grado di creare dinamiche e rialzare un po’ gli ascolti ancora non buoni, e adesso? Non solo Parpiglia gongola perché proprio lui è riuscito a regalare al programma quella chicca in più ma rispetto all’esperienza di Soleil e al suo futuro scrive: “Ho sempre detto che avrebbe vinto Marina La Rosa ma le vittorie hanno sfumature diverse. Spero che lei possa realizzare il suo sogno professionale ma come autore mi dico bravo da solo“. Il suo lavoro lo ha fatto e se Soleil davvero vedrà la sua vita professionale decollare lo dovrà proprio a Parpiglia, uno dei primi a credere in lei.



