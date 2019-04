Stefano Bettarini/ Niccolò in studio: “Lo faccio solo per papà” (Isola dei Famosi)

Stefano Bettarini torna in Italia, dove ad attenderlo, dopo l’avventura vissuta all’Isola dei Famosi 2019, troverà la sua amata Nicoletta Larini; ma a ad accoglierlo nello studio di Alessia Marcuzzi ci sarà anche suo figlio, Niccolò Bettarini, che ha confermato la sua presenza rispondendo al post polemico di un fan. Un utente, in particolare, criticando sui social la conduzione della padrona di casa e le idee autoriali dell’ultima edizione, ha chiesto al figlio di Simona Ventura di “Non andare all’Isola finché non sarà ricondotta da tua madre”, dal momento che “questa edizione ha dimostrato quanto chi lavora e soffre come tuo papà non viene premiato”. L’internauta ha fatto poi un riferimento all'”edizione orribile a cui partecipò tua mamma (Simona Ventura, ndr)” e alla vicenda di Riccardo Fogli, ideata “per ottenere qualche punto di share in più”; a replicare alle sue parole è stato proprio Niccolò Bettarini, il quale, apparentemente restio a partecipare alla diretta, ha ammesso di non poter fare altrimenti: “lo faccio solo per mio padre!”.

Nicoletta Larini: “Il nostro amore è passione”

Anche Nicoletta Larini è pronta a riabbracciare Stefano Bettarini. L’ex protagonista della prima edizione di Temptation Island vip, che qualche settimana fa ha avuto la possibilità di approdare sull’Isola dei Famosi 2019, questa sera potrà finalmente lasciarsi alle spalle queste lunghe settimane di lontananza e riabbracciare, finalmente, il suo amato. In vista del loro imminente incontro, però, la Larini non si è fatta cogliere impreparata e sui social ha lasciato il suo tenero messaggio d’amore: “Fra i rumori della folla ci siamo noi due, felici di essere insieme, ed insieme ci completiamo”, ha scritto la fidanzata di Bettarini su Instagram, “Il nostro amore è passione, emozione, ma è anche una comprensione profonda… Insieme – si legge nel suo post – siamo un cerchio perfetto, la tua presenza rinforza la mia e la mia la tua. A domani naufrago del mio cuor”.

Stefano contro tutti?

Stefano Bettarini è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2019 dopo aver vissuto per alcune settimane sull’Isola che non c’è. Il concorrente, a un passo dalla finale, ha visto il suo sogno infrangersi sugli scogli di Cayos Cochinos, dovendo rinunciare per sempre alla possibilità di portare a casa il montepremi. La lontananza da tutto e da tutti non gli ha però impedito di partecipare alle numerose polemiche dell’ultima edizione, l’ultima delle quali lo ha visto ai ferri corti proprio con l’altro naufrago “fantasma”, il suo compagno di avventure Kaspar Capparoni. Ma nel mirino di Bettarini sono finiti in tanti, a cominciare da Soleil Sorge, poiché incapace di essere una buona leader, fino a Marina La Rosa, accusata diverse volte di essere persona furba e manipolatrice. La finale di stasera darà all’ex calciatore l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

