The Dead Don’t Die a Cannes 2019?/ Selena Gomez e Bill Murray nel film di Jarmusch

A due anni di distanza dall’ottimo Paterson e dal documentario Gimme Danger sulla storia del gruppo rock The Stooges, Jim Jarmusch è pronto a tornare protagonista in sala: è in rampa di lancio il suo The Dead Dont’Die, zombie movie che vanta un cast ricco di star. Alcuni nomi? Selena Gomez, Adam Driver, Bill Murray, Chloe Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits, Iggy Pop e Daniel Craig! Jarmusch, qui anche sceneggiatore, vira nuovamente sul genere horror e si affida ad alcuni suoi fedelissimi: se Tilda Swinton è stata protagonista de Solo gli amanti sopravvivono, Tom Waits collabora da svariati anni con il regista, basti pensare al commento sonoro di Coffee and Cigarettes. Iggy Pop, invece, recitò già in Dead Man ed è stato protagonista del documentario dedicato alla sua band presentato al Festival di Cannes nel 2016.

THE DEAD DONT’ DIE AL FESTIVAL DI CANNES 2019?

Grand Prix Speciale della Giuria nel 2005 a Cannes con il suo Broken Flowers, Jim Jarmusch ha lavorato a lungo su The Dead Don’t Die ed è pronto a recitare un ruolo da protagonista nella stagione cinematografica. Noto per il suo stile originale, che richiama maestri della settima arte come Robert Bresson, il regista statunitense è un habituè della Croisette e sembrano esserci pochi dubbi sulla sua presenza al Festival di Cannes 2019: come vi abbiamo raccontato, è più di un’ipotesi che venga presentato tra i titoli di punta fuori concorso. Distribuito da Focus Features, che ha parlato de «il più grande cast di zombie mai messo insieme», il nuovo lavoro del cineasta di Akron sembrerebbe riprendere un film tv diretto da Curtis Harrington negli anni Trenta e ispirato a un racconto di Robert Bloch: l’uscita nelle sale americane è prevista per il 14 giugno 2019, nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più…

