Tony Colombo/ “Il matrimonio con Tina Rispoli? Il male di Napoli non siamo noi”

Quasi ad una settimana di distanza si parla ancora di Tony Colombo e del suo matrimonio con Tina Rispoli. I due si sono uniti in matrimonio al Maschio Angioino felici e sorridenti ma le polemiche gli hanno travolto tanto da trovarsi costretti ad eliminare e bloccare anche i commenti sui social sotto le loro foto del matrimonio. Da lì in poi è successo di ttuto e non solo sul web ma anche in tv dove si sono “dette una serie di bugie sul matrimonio e anche sul passato di Tina”, parola del cantante neomelodico che ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale per rispondere ad accuse e polemiche. Il sindaco ha preso le distanze dal matrimonio trash dicendo che quella “non è l’immagine di Napoli nel mondo che deve passare” tanto che il Consiglio comunale ha addirittura ha attaccato l’operato dell’Assessore alla polizia municipale Alessandra Clemente per non aver vigilato né a Secondigliano e né a Piazza Plebiscito dove sono andati in scena spettacolari festeggiamenti non autorizzati dall’amministrazione.

LA RISPOSTA DI TONY COLOMBO A DE MAGISTRIS

Proprio su questo punto Tony Colombo non transige visto che non solo ha rivelato che il sindaco De Magistris era pronto a celebrare le nozze (per poi tirarsi indietro all’ultimo minuto) ma che uno come lui ha sicuramente ben chiaro in mente quali e come chiedere i permessi: “Vi pare che uno come me, abituato ad organizzare concerti e feste, non fa i permessi? Potrebbe capire qualche disattenzione, ma gravi infrazioni no. Posso confrontarmi con l’assessore Clemente e col sindaco De Magistris su tutto quello che vogliono“. Proprio su questi pregiudizi il cantante neomelodico continua a battere dicendosi poco consapevole di quello che è successo in realtà e non solo in Consiglio comunale ma anche in tv e sul web: “Costoro riempiono le pagine della stampa o interi blocchi televisivi parlando di un passato lontanissimo che non influisce sulla condotta di mia moglie nè sulla sua vita presente e che non ha nulla a che fare con il presente“. Il sindaco dal canto suo ha fatto sapere che mai ha confermato che avrebbe celebrato le nozze e che il signor Colombo ne ha fatto richiesta come tanti altri ma senza ricevere una risposta o un’ufficialità.

IL MALE DI NAPOLI NON SONO IO

Per quanto riguarda le scuse dell’assessore Clemente che ha dichiarato di essere stata avvisata solo la sera prima, Tony Colombo ribatte: “Da tempo si sapeva che il mio matrimonio sarebbe stato officiato al Maschio Angioino. Deduco che c’è un difetto di comunicazione interna al Comune e che l’assessore non legge giornali e contenuti social che da mesi riportavano la notizia“. Le parole del cantante non si fermano qui e mentre la sua arringa continua non può non concludere parlando di quella che è “l’immagine di Napoli” che non di certo viene minata dalle sue canzoni, dalle speranze che mette nei suoi brani e nemmeno nel suo matrimonio: “Non penso che quello che faccio sia deleterio per Napoli: fa male alla città vedere il male laddove non c’è”.



