Una madre lo sa/ Su Rete 4 il film con Lindasy Hartley (oggi, 1 aprile 2019)

Una madre lo sa, andrà in onda domenica 31 marzo alle 16.20 su Rete 4. Pellicola del 2016 del registra Paul Shapiro, che viene ricordato per le serie tv di Heroes, Smalville, Supernatural e Criminal Minds. Nel cast è presente una bellissima Lindsay Hartley, Paloma Kwiatowski, Dan Payne, Jedidiah Goodacre, James Pizzimato, e Martin Cummins. Il film è stato distribuito in Italia solo per la televisione e sicuramente sottovalutato, offre una possibilità interessante soprattutto vista la scarsa concorrenza di quello che viene trasmesso il lunedì pomeriggio in termini di film. Si può passare un pomeriggio con amici a seguire questo thriller sicuramente molto interessante e pieno di colpi di scena.

Una madre lo sa, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Una madre lo sa. Linday Hartley è Jill Yates, un avvocato di successo che ha tutto nella vita: un lavoro che la soddisfa e un fidanzato. L’unica grande preoccupazione è la figlia Emily, la quale è uscita da un momento di grande depressione dovuto a un incidente. La ragazza in questa fase di debolezza conosce Gary, un giovane della sua età, con cui instaura una relazione. Jill non è contenta, dato che in varie occasioni Gary dimostra di avere dei comportamenti violenti oltre a non trattare bene Emily. Quando viene contattata dalla polizia il suo mondo si sconvolge. Infatti le viene detto che Gary ed Emily si sono suicidati gettandosi da un ponte, ma che i corpi non sono stati trovati.

Jill però non crede a questa versione. Infatti sa che Emily non avrebbe mai accettato di buttarsi spontaneamente da un ponte a causa della sua difficoltà con l’acqua dovuto all’incidente. Inoltre è a conoscenza che il fidanzato della figlia ha dei problemi con la legge. Quindi ipotizza che il suicidio sia solamente un mezzo per il ragazzo al fine di nascondersi dalla polizia. Così mentre le indagini vengono chiuse e l’evento archiviato come suicidio, Jill continua le sue indagini. Tra una serie di difficoltà e ricostruendo i pochi indizi che sono stati lasciati sul percorso, la protagonista verifica che la sua ipotesi alla fine è reale, e che il suicidio era solo un modo per sfuggire a un omicidio che Gary aveva commesso. Alla fine Jill dovrà affrontare Gary per salvare la propria figlia.



