Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Andrea e Teresa ospiti? (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e donne tornerà in onda solo giovedì e venerdì per rivelare la verità su Andrea dal Corso e Teresa Langella. I due sono usciti dallo studio dopo un ultimo litigio nei giorni scorsi ma la prossima puntata li vedrà scegliersi con tanto di poltrone al centro dello studio e petali di rosa. Le polemiche non mancano sin dalle prime anticipazioni di questo momento e mentre le polemiche sui social li hanno ormai travolti, sono in molti quelli che pensano ancora che i due possano essere ospiti in studio oggi durante la nuova registrazione per parlare di quello che è successo dopo la pace fatta. Chi li segue sui social sa bene come è andata tra loro in questi giorni ma in molti vorrebbero vederli nuovamente in tv per raccontare il post scelta, lo faranno davvero? Al momento non ci sono indizi su questo ma sicuramente oggi pomeriggio i dettagli saranno molti di più.

DA TERESA E ANDREA ALLE BATTAGLIE DEI NUOVI TRONISTI

Dall’altra parte la nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne metterà al centro nuovamente i nuovi tronisti del programma. Da una parte ci sarà Andrea Zelletta, ancora impegnato a districarsi tra le sue passionali corteggiatrici che nei giorni scorsi gli hanno dato del filo da torcere. Muriel continua ad accusarlo di lasciarsi manovrare da Natalia che si sente più tronista che corteggiatrice, mentre quest’ultima non vuole essere presa in giro visto che Andrea si comporta con tutte allo stesso modo, come finirà tra loro? Le cose non vanno meglio ad Angela Nasti che sta conoscendo nuovi corteggiatori ma spesso si trova in lotta con la sua nuova compagna di viaggio, Giulia Cavaglià, già molto proiettata in avanti. Cosa succederà nella registrazione di oggi pomeriggio?

