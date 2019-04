Uomini e donne/ Rimandato l’appuntamento con Sossio e Ursula, e Ida? (Trono over)

Uomini e donne riparte dal trono over e da Gemma Galgani che dopo l’ultima puntata si è di nuovo lasciata andare ad un lungo sfogo e alle lacrime. Le polemiche non mancheranno mentre la dama rivelerà di sentirsi come in un “cerchio di fuoco”. A quanto pare sarà proprio lei la protagonista della puntata di oggi insieme a Benny, e questo significa che l’incontro con Sossio Aruta e Ursula Bennardo slitterà proprio a domani pomeriggio come la stessa dama ha già annunciato sui social ieri confermando la gravidanza. In questi giorni la coppia aveva cercato di tenere il segreto sulla lieta novella proprio in vista della partecipazione a Uomini e donne per l’annuncio ufficiale ma alla fine proprio ieri ha rivelato tutto raccogliendo i consensi e i messaggi d’affetto da parte dei fan. Cosa diranno domani pomeriggio che ancora non si sa? I fan sono in attesa ma, intanto, sui social tutto tace.

IDA PLATANO HA DAVVERO LASCIATO IL PROGRAMMA?

La lunga puntata di Uomini e donne che terminerà proprio mercoledì pomeriggio potrebbe essere la prima senza Ida Platano. Proprio nei giorni scorsi la dama aveva preso la parola per dirsi pronta a lasciare il programma perché ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Prima di lasciarla andare il cavaliere è intervenuto e molto si aspettavano che lo avesse fatto per trattenerla o andare via con lei ma in realtà non è stato così visto che era solo alla ricerca di una conferma e di un chiarimento. A suo dire, Ida avrebbe dovuto elencare i pregi di lui prima di andare via proprio per cancellare le discussioni e gli scontri che ci sono stati tra loro ma solo per quelle che sarebbero arrivate dopo di lei. Oggi Ida ci sarà o meno in studio? Sembra proprio che da oggi dovremo fare a meno della dama e Gemma Galgani della sua spalla.

