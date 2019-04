Vincitore Isola dei Famosi 2019/ Marina La Rosa in pole: Sarah e Aaron gli outsiders

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2019? A contendersi la vittoria, nella finalissima in onda oggi, ounedì 1° aprile, in prima serata su canale 5, saranno Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Se, tuttavia, la sosia italiana di Melania Trump e il figlio di Brigitte Nielsen devono ancora superare l’ultimo televoto prima di considerarsi finalisti a tutti gli effetti, gli altri tre concorrenti sono già sicuri di classificarsi tra i primi quattro, ma chi porterà a casa la vittoria e il premio in gettoni d’oro da 100mila euro? Riuscire a fare un pronostico non è affatto facile. Dopo l’eiminazione di Riccardo Fogli che in molti consideravano il vincitore, le quote sono state ribaltate e ad oggi, in pole, c’è Marina La Rosa. Sarà davvero lei a trionfare?

VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2019: LE QUOTE DEL VINCITORE

La vittoria di Marina La Rosa è quotata a 2,75 da Snai mentre per Eurobet, la quota della vittoria dell’ex gieffina è leggermente superiore ovvero a 3,00. A rubare la vittoria a Marina, però, potrebbe essere uno tra Sarah Altobello e Aaron Nielsen. Solo uno dei due si unirà ai veri finalisti, ma la vittoria della sosia di Melania Trump e del figlio di Aaron Nielsen è data a 3,00. Tra i meno conosciuti quando il reaity è iniziato, Sarah e Aaron hanno conquistato il pubbico l’una con la sua simpatia e la sua voglia di vivere totamente l’esperienza sull’Isoa e l’atro per l’educazione e la capacità di non perdere mai la pazienza. Più lontano, invece, è Marco Maddaloni, quotato a 3,50 mentre sembrerebbe avere poche possibilità di vincere Luca Vismara, la cui vittoria vale 6 volte la posta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA